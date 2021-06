"Apenas inicia el verdadero reto", Ale Gutiérrez alcaldesa electa

León, Gto.- La alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos se reunió ante más de 2 mil panistas que la apoyaron en la campaña, a quienes les dijo que "apenas inicia el verdadero reto".

Al ejército de militantes y simpatizantes que le apoyaron en la campaña, pidió trabajo en equipo para el trabajo que se tiene que realizar en León a partir del 10 de octubre que tome posesión.

Apenas inicia el verdadero reto, la campaña es la parte bonita, el reto verdadero es el 10 de octubre, ese día empieza la responsabilidad y el compromiso, desde el primer minuto tenemos que cumplir todo lo que dijimos en campaña.

Con miras a construir su plataforma de gobierno, la panista señaló que ha dialogado con exalcaldes, "desayuné esa semana con todos los exalcaldes, y desde ahorita estamos trabajando en equipo, necesito la experiencia de cada uno de ustedes, necesito la fuerza, la juventud y la experiencia".

A la militancia les pidió humildad en el triunfo, "conté con ustedes en la campaña, no solamente ganamos, arrasamos, se los dijimos desde que arrancamos, estábamos conscientes que nos iba a ir muy bien, pero no podíamos pecar de confianza, vi que todos trabajaron hasta el último minuto".

Es un orgullo el resultado que se dio, no es sencillo ganar con más del 61%, no es sencillo ganar tres a uno, fue gracias al trabajo de todos, desde quien fue y tocó una puerta, llevó información, quiero reconocer a todos los gobiernos panistas que han dejado su huella y han hecho la diferencia en estos 30 años, León no sería el León que tenemos sino es por nuestros alcaldes y funcionarios, aquí se nota el trabajo.

Que no nos derrote el triunfo, la soberbia nos hace cometer muchos errores, hoy ganamos y con amplio margen, pero ese margen no es para que digamos que ya la hicimos y pecar de soberbios, tenemos que ser humildes y reconocer que el triunfo nos deja una gran responsabilidad, cada voto que fue y puso su confianza en nosotros tiene el derecho de ver sus resultados en los siguientes años.

Reconoció que hoy no se acaba la responsabilidad, pues sólo terminó la campaña, "y no fue para ganar por ganar, eso no tiene sentido, fue por que queremos algo mejor para León, hoy podemos hacer muchas cosas más, hay retos que no les tocaron a otros alcaldes, tenemos retos de seguridad que le tenemos que entrar, broncas de salud que nunca nos hubiéramos imaginado, problemas económicos que le tenemos que entrar a la brevedad porque influye en la calidad de vida de cada uno de ustedes".

Concluyó pidiéndoles a los panistas su apoyo para gobernar, "una persona no hace todos los cambios, para transformar y cambiar el entorno es con el trabajo de los ciudadanos, de los sectores económicos y las organizaciones civiles", concluyó en su mensaje en la Velaria de la Feria donde fue acompañada por el actual alcalde Héctor López Santillana con quien se reunirá el lunes en el análisis de las cifras del actual gobierno.

