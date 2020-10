Apasionada por el derecho, "triprofesional" y viajera, así era Edmunda

"Amante de las ciencias, las virtudes y el arte", así se autodescribe Edmunda en su perfil de redes sociales. Su rostro le ha dado la vuelta a los noticieros. La mujer de tez blanca y ojos rasgados amaba el Derecho. Incluso la llamaron "triprofesional" por su pasión por el derecho, la psicología y la bioquímica. Una mujer que sonreía antes de que la lincharan este domingo en Puebla.

Se llama Edmunda Adela y se apellida Martínez Velázquez. Con 43 años y una lista de sueños por cumplir se caracterizaba por ser una mujer estudiada que compartía su conocimiento a través de redes sociales.

De profesión era abogada. Su perfil está tapizado de publicaciones sobre el tema: litigaciones, derecho, amparos. Su amplio conocimiento le permitió impartir un curso-taller de "Amparo Penal y Amparo en Materia Fiscal", en julio pasado, por Zoom.

Edmunda vivía en Orizaba, Veracruz. Era presidenta de la Coordinación del Derecho Fiscal de la Ama de la Oma y Apimac. También estudió la carrera en Psicología y en Bioquímica.

Una mujer profesional de pies a cabeza, que perdió la vida a causa de señalamientos. A ella y a su acompañante Arturo los lincharon habitantes de la comunidad Emilio Portes Gil en el Municipio San Nicolás Buenos Aires, en Puebla. Los acusaron de robarse a un niño.

Con ropa formal y fotos acompañada de abogados, Edmunda hacía lo que amaba. Era una mujer informada que constantemente opinaba sobre temas políticos y sociales, pero también tenía un lado aventurero que le hacía viajar cada que podía. Las fotos a lado de su esposo demostraban que ambos disfrutaban de salir a conocer lugares. En las imágenes siempre sonreía.

Iba de un lado a otro, al menos ese fue el rastro que dejó en redes sociales. Su último objetivo era ir a visitar a sus hijas en León. No llegó. "Familia hermosa, no se preocupen. Estoy tranquila y en paz. Vine a un lugar hermoso. Les mando besitos. No tengo cargador. Voy para León, Guanajuato. Voy con Dios y si no regreso, estoy con él", fue su último mensaje.

Vanessa, una de sus hijas, que radica en León escribió: "ella solo quería descansar un ratito y seguir su camino para poder visitarme", junto a emojis tristes.

Edmunda era madre de cinco mujeres y un hombre, y su intención era venir a visitarlos. Llegar y quedarse por un tiempo era el objetivo de este domingo 25 de octubre. Salió de Orizaba rumbo a León en una camioneta Durango, acompañada de un hombre identificado como Arturo. De acuerdo con medios locales, ambos se pararon en una tienda de San Nicolás Buenos Aires cuando los habitantes los señalaron de intentar robarse a un niño. El caos comenzó.

Los ánimos se encendieron y la gente amarró a Edmunda y a Arturo a un poste de concreto, asegurando tal acusación. Los comenzaron a golpear fuertemente. En un vídeo compartido por redes sociales se ve que ella estaba semidesnuda, mientras la jalonean y ella grita del dolor, a su acompañante le acercan fuego a la cara, pero él ya estaba incociente.

Solo se escuchan los gritos de Edmunda intentando parar las agresiones, un hombre grita: "no los vamos a quemar, los vamos a descuartizar". Las imágenes son terribles y altamente sensibles.

Arturo falleció en el lugar luego de que la gente lo desamarrara y continuara golpeándolo en el piso, en ese momento llegaron las autoridades para impedir que hicieran los mismo con Edmunda, quien fue trasladada a un hospital, pero ahí falleció por traumatismo craneocefálico.

Las acusaciones no pudieron ser comprobadas. El gobernador de Puebla Miguel Barbosa informó sobre los fallecimientos y argumentó que "los lugares lejanos como San Nicolás Buenos Aires tiene dificultados los policías para llegar".

La vida de Edmunda acabó en una noche. Su parada para continuar con el viaje significó su muerte. Un rumor en el pueblo hizo que la mataran, y las autoridades no pudieron evitarlo. Como si presintiera, ella le avisó a sus familiares que "iba con Dios, y si no regresaba estaría con él".

Su hija Vanessa compartió en redes sociales la última foto junto a su madre. Es una imagen familiar en la que aparecen sus parientes en una casa. Por ahora, sus amigos abogados piden justicia para su colega.

Extraoficialmente se dice que Edmunda padecía esquizofrenia, pero seguía con su vida normal tras tomar medicamentos. Así fue su tragedia.





IO