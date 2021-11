Aparece segunda víctima de exDiputado Romero; lo acusa de violación

León.- Tras el anuncio de la liberación del exDiputado Jorge Romero, una mujer más decidió alzar la voz y lo denunció del mismo delito por el que estaba siendo investigado: violación espuria.

Una mujer indignada ante la resolución de los jueces de reclasificar el delito de violación por el de abuso sexual del que se le acusa a Jorge Romero tomó las redes para salir a la luz como la segunda víctima del exdiputado, a quien también señala de haberla violado.

"Bienvenidas y bienvenidos al México mágico donde es más sencillo meter mano para hacer que un violador salga de prisión preventiva, que hacer justicia teniendo dos carpetas de investigación abiertas. No quería hacerlo público porque no sabía si estaba lista y porque sigo esperando que se judicialice mi caso, pero no es posible que después de haber sido clasificado su delito como violación espuria en el caso de Regina, se cambie a abuso sexual así como si nada", escribió la presunta víctima.

En su post en Instagram, comenta que no ha habido avances en su carpeta de investigación. Mientras vive una pelea legal en contra de quien señala como su agresor, también lucha por su salud mental y física, pues su dictamen psicológico indica que padece de estrés postraumático.

La mujer víctima narró que el ataque ocurrió en 2017 dentro de un auto con el chofer como testigo. La llevaron a su casa y antes de bajarse del vehículo la amenazó con un comentario manipulativo diciéndole "eres muy madura, no me hagas pensar lo contrario", asociando su silencio con la madurez.

La denunciante concluyó su publicación arrobando a Diego Sinhue, gobernador del Estado, y a la Fiscalía Estatal para pedirles su intervención en la justicia.









Contexto

Jorge Romero , de 35 años, diputado electo de Partido Acción Nacional (PAN) había sido imputado por el delito de violación espuria y vinculado a proceso el pasado 1 de septiembre.

El día mencionado, después de salir de una fiesta que él mismo organizó para celebrar su triunfo en las elecciones pasadas, se habría ofrecido a llevar a su casa a la primera víctima identificada como Regina.

La mujer señaló que, en el camino, él habría abusado sexualmente de ella. Además de Jorge otro hombre aparece en la denuncia, quien es señalado como su cómplice por haber vigilado al inculpado mientras cometía el delito.

Esta mañana, el exDiputado, que fue encarcelado por ese crimen fue dejado en libertad luego de la apelación de la Fiscalía General del Estado para que el delito se reclasificara de violación espuria a solamente abuso sexual, como delito menor.

Al finalizar la audiencia, que se realizó hoy, la Jueza que se encarga del caso dejó en libertad a Jorge Romero para que enfrente su proceso fuera de la cárcel, de acuerdo con el periódico AM.

