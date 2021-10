Antes de morir por covid, el párroco llevó la comunión a las calles

El señor cura Eduardo Hernández Rodríguez, responsable de la Parroquia de San Pedro de los Hernández en León, falleció a causa de una intempestiva enfermedad, informó la Arquidiócesis de León. Para sus fieles murió de una neumonía. Para los leoneses, murió de Covid-19 de acuerdo a los periódicos. Sin embargo, de acuerdo a los datos sobre los fallecimientos día a día de coronavirus, la edad del sacerdote corresponde a esta descripción de las autoridades, brindada la tarde de ayer: 'Defunción 1. Masculino 59 años residente de León fallece en el HRAEB comorbilidades DM'.

En San Pedro de los Hernández, una colonia de León, la religiosidad rige las actividades de adultos de la zona. La parroquia de San Pedro Apóstol ofrece misa casi todos los días. Entre semana las bancas las ocupan las mismas 10 señoras. En raras ocasiones, uno que otro hombre, se aparece por ahí. Los fines de semanas, las mujeres con peinado de salón y los hombres con sus ropas más lujosas, mientras los niños corren vestidos para ‘una ocasión especial’ los ruidos por los murmullos alegres, inundan el atrio de la Iglesia. Las misas de primeras comuniones, bautizos, bodas, tres años y cualquier motivo de celebración religiosa, son la atracción principal al templo.

En sus últimos días, el párroco no descansó hasta llevar la palabra de Dios a todos los fieles.

Desde 2017 el liderazgo de esa comunidad religiosa, estuvo a cargo del señor cura Eduardo Hernández Rodríguez. Leonés de toda la vida. Y servidor de Dios desde hace más de 34 años. En medio de la pandemia por coronavirus, declarada en la ciudad desde el pasado 16 de marzo, el clérigo llevó a Jesús hasta los hogares de sus fieles. Si ellos no podían ir a Dios, él se los llevaría hasta las puertas de sus hogares.

Fotografía del 2 de mayo, compartida en la red social de la Parroquía.

A las iglesias les prohibieron continuar con sus celebraciones religiosas públicas. La pandemia por coronavirus que tocó al estado, llegó con medidas de precaución rígidas. Una de ellas evitar reuniones de más de 10 personas. En esta época, las aglomeraciones son el mayor peligro para la vida humana. Un microscópico coronavirus brinca rápidamente de un humano a otro. Contagia a todos a su paso. Y asesina a unos cuantos. En Guanajuato casi el 10% de los casos positivos, han fallecido. Una tasa letal, muy por encima del promedio mundial.

Los fieles de San Pedro de los Hernández rezaban en las puertas de la parroquia cerrada por la pandemia.

Sin importar el lamentable panorama. El párroco salió a las calles. Un ligero cubrebocas y la compañía de El Señor, eran sus precauciones ante el alarmante riesgo de contagio que hay, allá afuera.

Los creyentes atendieron el llamado del párroco, una y otra vez.

Las imágenes de las procesiones en la vía pública, fueron registradas por vídeos, publicados en las redes sociales de la parroquia, que él movía. Las largas caminatas del sacerdote, aún bajo el rayo del sol, eran escoltadas por más de 6 personas. Mismos que caminaban junto al párroco, elevando un toldo para cubrir al Santísimo. El señor cura acercaba el cuerpo de Jesús a los enfermos. Quienes hambrientos de fe, tocaban la ostia, asegurada bajo una cubierta de cristal. La procesión se repitió en varias ocasiones en los días del confinamiento. La última vez, antes de que el sacerdote empezará con neumonía, fue en los primeros días de mayo.

La vida del sacerdote, de 59 años de edad se acabó en menos de 5 días. Su muerte se anunció el 9 de mayo. A su enfermedad intempestiva, le bastaron pocos días para poner al sacerdote en gracia de Dios.

La noticia tomó revuelo luego de que las autoridades municipales, invitaron insistentemente a los vecinos de San Pedro de los Hernández a realizarse pruebas de coronavirus. Con síntomas o sin síntomas. La plaza pública alrededor del templo fue cerrada con cintas amarillas de precaución. La zona fue desinfectada y en todas las paredes, imágenes informativas sobre la mortal enfermedad aparecieron por todos lados. Un anuncio en el internet del Gobierno Municipal, dice: ‘Como medida preventiva, @LeonSaludable solicita a ciudadanos que en los últimos 14 días hayan participado en celebraciones religiosas organizadas en la Parroquia de San Pedro Apóstol en San Pedro de los Hernández, a que acudan a realizarse pruebas de Covid-19. #LeónTeCuida’

Y aunque la información no ha sido confirmada por las autoridades. Al periódico AM ‘fuentes de primera’ confirmaron la muerte del clérigo por Covid-19. Por su parte, en las redes sociales de la Parroquía, aseguran que el señor cura, no murió por coronavirus.





