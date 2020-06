Ante pandemia Guanajuato no se detiene; sigue exportando: Cofoce

"No me queda duda que hoy debemos enfocar los esfuerzos hacia facilitar la exportación hacia miles y cientos de miles de MiPyMES, que pueden hacer llegar sus productos a través de los nuevos canales, las nuevas tecnologías, a un consumidor que hoy está buscando productos alternativos y hacia empresas o cadenas productivas que están buscando sustituir los productos que están dejando y los insumos que están dejando de comprar de Asia no, entonces ahí es donde hay una oportunidad bien importante".