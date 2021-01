Antares defiende a Servidores: válido que recaben datos para vacuna

Guanajuato-. Con una voz clara e insistente, la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, aclaró que sí es válido que los Servidores de la Nación hagan llamadas a los adultos mayores para recabar información sobre la vacuna contra el covid-19. Esto, luego de que circulara una advertencia a la población de no contestar estas encuestas.

Antares defendió esta campaña en rueda de prensa de este miércoles, y aseguró que lo único que piden los Servidores es el nombre completo, además de preguntar si el usuario está interesado en la vacunación y si le es posible acudir a algún punto. Frente a la pandemia aclaró que las llamadas son la única forma de llevar un control.

Lo que sí alertó es que no pueden pedirles depósitos en efectivo ni el voto.

"No hay engaño. No les pueden pedir dinero, ni les pueden pedir el voto, por ejemplo. Pero si confirmar lugar y fecha para poder atenderles, confirmar el domicilio. No hay engaño y es necesario que tomen esa llamada".

Esta declaración surgió luego de que Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado advirtiera que falsos Servidores de la Nación piden información personal por teléfono, para integrar un padrón de personas de la tercera edad para que reciban la vacuna contra el covid.

En contradicción, las senadoras Antares Vázquez y Malú Mícher desmintieron que se tratara de un engaño, señalando que es importante que la gente de sus datos personales. Malú se mostró molesta, y con el celular en la mano, enseñó la imagen de la campaña, desmintiendo que estas llamadas sean fraudulentas.

Las encuestas se realizan en todo el país desde hace una semana. ¿A dónde se van esos datos? Antares mencionó que los nombres de los adultos mayores ya son parte del padrón que tiene registrado la Secretaría del Bienestar.

"Este padrón es el mismo, solo se está garantizando que esté igual, que no haya habido cambios, para que las personas puedan recibir en tiempo y forma sus vacunas".

Te puede interesar "Hay un protocolo nacional", delegado justifica aplicación de vacunas

De acuerdo con el Gobierno Federal, la segunda etapa de vacunación es la que contempla a los adultos mayores, en el periodo de febrero a abril. Ya que en la primera etapa se vacunó al personal de salud que está en la primera línea contra el covid.

Los ancianos de comunidades, y zonas rurales serán la prioridad. Las brigadas de vacunación irán hasta su domicilio para aplicarles el antídoto, dijo Vázquez Alatorre. Tomando en cuenta lo complicado que es para ellos el desplazo a centros de salud.

"Por ejemplo aquí en el estado de Guanajuato, quizá en los municipios del noreste, en la Sierra Gorda, quizás en los demás municipios pero las zonas más remotas, donde hay difícil acceso, y que las brigadas vayan físicamente a la casa de las personas a vacunarlas".

La senadora aclaró que "las llamadas telefónicas van a seguir hasta que esto se concluya".