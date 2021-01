Angy rellena tanque de oxígeno para que su mamá respire por dos horas

León-. La espera de hasta cinco horas para rellenar un tanque oxígeno se vuelve nada cuando Angy le lleva el producto medicinal a su madre para respirar "bien" y solo le sirve dos horas. La chica de 19 años cuenta que su madre, de 45 años, tiene un mes padeciendo covid-19 y que "la cosa está muy tensa".

"Llevamos así 15 días, pues realmente en el seguro no nos dieron respuesta, nos regresaron para la casa. Íbamos con un médico particular, teníamos un tanque grande pero se nos terminó exactamente hoy, a las 3 de la mañana nos levantamos para ir a Infra (negocio dedicado a vender oxígeno, helio, nitrógeno, etc) y nos regresaron (por falta de producto)".

Te puede interesar León: El calvario de esperar horas para llevar oxígeno a familiares

Su mirada es triste, es una de las chicas más jóvenes de la fila. Cerca de 50 personas esperan para dotarse de oxígeno gratuito, este lunes, afuera de las instalaciones de Protección Civil, en la calle Mérida de la colonia El Coecillo. A tres días del arranque del programa León Oxígena, cientos de personas acuden a este punto con tal de salvar a sus familiares sin tener que pagar un alto costo.

Angy relata que su mamá tiene el virus desde hace un mes, pero estas últimas dos semanas la situación se complicó. Ella y su familia deben formarse para conseguir oxígeno, que le durará solo dos horas a la paciente.

"Alrededor de dos horas (nos dura el tanque). La cosa está muy tensa, llegamos y es de formarse, es un fastidio la verdad, pero se tiene que hacer".

Una de las alternativas de su familia es acudir a una clínica del IMSS en caso de que el estado de salud de la señora empeore. Pero aconseja a las personas "que tomen decisiones rápido, porque en el seguro por más que intentes no se puede tanta ayuda".

"En caso de que no tengamos oxígeno, si le falta el aire, tenemos que ir al seguro, ahí es donde nos harían caso, solamente así".

Su madre se recupera en casa, es parte de los 35 mil casos confirmados de covid-19 que hay en la ciudad. Aunque ya "está un poquito mejor", dice Angy.

Así como ella hay jóvenes, mujeres, señores, y hasta adolescentes que hacen cola con un tanque en sus manos. Guardan la esperanza de conseguir oxígeno para sus parientes. Como el señor Gerardo que tiene a su padre enfermo y con un problema severo en los riñones, o como Alejandro que rellenará el tanque para salvar al bisabuelo de su esposa, también está el caso de Valeria que espera en la fila porque la mamá de su novio se contagió. O el señor Erasmo que fue a formarse desde la madrugada y alega que hay personas que se meten a la fila por "palancas". Gente desesperada que tiene un rostro triste detrás de un cubrebocas.

León acumula 2 mil 365 defunciones por covid-19. El alto número de muertes y la saturación hospitalaria obligan al Gobierno Estatal a mantener el semáforo rojo hasta el 24 de enero.

REQUISITOS PARA CONSEGUIR OXÍGENO GRATUITO

*Presentar una receta médica

*Llenar una solicitud

*Presentar una identificación

*Firmar una carta responsiva para garantizar el buen uso del oxígeno

PUNTOS DE DOTACIÓN EN LEÓN

*Protección Civil: Blvd. Adolfo López Mateos #306 esq. Calle Mérida, colonia El Coecillo

*Central de Bomberos 3: Blvd. Antonio Madrazo esquina con Juan Alonso de Torres, colonia Deportiva I