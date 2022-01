Analizan posible incremento al pasaje del transporte público en Celaya

Celaya.- No se descarta un posible ajuste al alza en las tarifas del transporte público en Celaya, debido a que es una propuesta que han enviado empresas concesionadas ante el incremento en algunos insumos para su operatividad. Por ello se hará el análisis correspondiente en el pleno del Ayuntamiento, reconoció el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez.

"No queremos ocurrencias. Se analizan (solicitudes de incremento a la tarifa del transporte), pero no tengo los datos, hay que verlo con la comisión. Mi idea es que no se incremente nada, pero también sería irresponsable de nuestra parte cuando todos los insumos suben, llámense diesel, llantas, refacciones, salarios. No lo descarto (el incremento a la tarifa del pasaje)", señalo el Presidente Municipal.

Explicó que en su gobierno se realizará un Plan Integral de Movilidad para mejorar el servicio del transporte público, en donde la intención es no tomar medidas o acciones precipitadas ni ocurrencias o improvisaciones, sino una serie de medidas y reglamentos para evitar conductas negativas que hasta el momento aún presentan algunos operadores del transporte público.

"Ustedes saben que algunas empresas tienen camiones muy obsoletos, luego faltan mucho al respeto los choferes, van echando carreras, invaden rutas y alguna serie de anomalías. Por eso pretendemos hacer muy bien las cosas y no ocurrencias ni improvisaciones, con un plan integral de movilidad", mencionó.

Sin embargo, hasta este miércoles, en la dirección de Movilidad y Transporte no tenían conocimiento de alguna solicitud de incremento a la tarifa del pasaje por parte de alguna de las empresas concesionadas del transporte público, según su director Trinidad Martínez.

