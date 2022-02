Analizan aumentar tarifas en el pasaje del transporte público de Irapuato

"Consideramos justo un estudio a la brevedad, al ver nuestra realidad económica tuvimos muchos compromisos económicos que al verse afectada nuestra economía no podemos cumplir, las empresas se quedaron con muchos pasivos que a la fecha han tenido que reestructurar y mover con las diferentes instituciones financieras para que no los embarguen, no les quiten casas, no les quiten camiones, para salir adelante, la pandemia fue algo que nadie esperaba", dijo Zavala Fuerte.