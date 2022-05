Analiza Ayuntamiento de León quitar sanción por no usar cubrebocas

Desde el 17 de julio del 2020 al cierre del 2021 ya habían arrestado más de 20 mil ciudadanos que no acataron en ese momento la medida obligatoria de usar cubrebocas y tuvieron que pagar una multa. (Foto: Especial)

León.- Aunque el uso del cubrebocas ya no es obligatorio en León, este se mantiene solamente como una recomendación, principalmente en espacios que se encuentren poco ventilados, sin embargo el Ayuntamiento todavía no ha determinado si mantendrá en su reglamento el no usar la mascarilla como falta administrativa o si la podría eliminar.

Debido a la pandemia, en julio de 2020 el uso del cubrebocas se volvió obligatorio en cualquier espacio público como una instrucción de las autoridades sanitarias del estado de Guanajuato y por su parte el Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad un acuerdo en el que se estableció el uso obligatorio del cubrebocas y las sanciones para que los ciudadanos que pusieran en riesgo la salud de otros al no usar la mascarilla en espacios públicos, abiertos o cerrados y se comenzó a aplicar una sanción con base en el artículo 14 fracción V del Reglamento de Policía.

Ahora, desde hace algunos meses y al reajustarse los protocolos sanitarios, la Policía Municipal no ha llevado a cabo arrestos por no usar el cubrebocas, pero no se ha analizado si se necesita realizar una reforma al Reglamento, así lo dijo Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento.

"Nosotros tendremos que hacer un ajuste, sobre todo señalar que ahorita es una recomendación y es una decisión personal para usar el cubrebocas. Tendríamos que hacer el ajuste necesario, no lo hemos hecho, sobre todo porque ya ni siquiera existe semáforo que manejaba la Secretaría de Salud, ahorita lo que han pedido es recomendaciones de usarlo en espacios cerrados y bueno quien lo quiera usar incluso en la vía pública, todavía se puede ver", dijo.

Desde el 17 de julio del 2020 al cierre del 2021 ya se había reportado el arresto de más de 20 mil ciudadanos que fueron puestos a disposición de las autoridades por no acatar en ese momento la medida obligatoria y tuvieron que pagar una multa.

CM