Ana Torroja, desde 'La Puerta de Alcalá' a San Miguel de Allende

San Miguel de Allende.- La cantante española Ana Torroja estuvo de visita el pasado fin de semana en esta Ciudad Patrimonio y se fue con el deseo de volver de nuevo a este Pueblo Mágico de Guanajuato.

Ana Torroja, durante su visita a San Miguel de Allende. (Foto: Cortesía)

En su cuenta de redes sociales, compartió: "San Miguel, qué precioso eres!!!¨.

Y añadió: "No sabes cómo disfruté pasearte. Ya quiero volver".

Para los guanajuatenses y mexicanos en general, Ana Torroja se encuentra todavía en la cumbre de la popularidad y al mencionar títulos como "La Puerta de Alcalá" o "Cruz de navajas", de inmediato su nombre llega a la memoria.

Ana Torroja comenzó su carrera musical en 1977, formando un dúo amateur con José María Cano (en ese entonces su pareja) en 1979 y más tarde, en 1981, se les unió el hermano de José María para formar "el grupo español que más discos ha vendido en todo el mundo", Mecano, donde permanecieron juntos hasta 1992.

Antes de ser solista Ana Torroja formo parte del grupo Mecano. (Foto: Especial)

En 1997 Ana Torroja inició su carrera como solista al presentar su primer material discográfico que fue titulado Puntos Cardinales, hasta completar 5 álbumes.

Y de sus mejores éxitos: "A Contratiempo", "Ya no te quiero", "Cruz de Navajas", "Veinte mariposas", "Me cuesta tanto olvidarte", "Tal para cual", "No estás", "Cachitos de un sueño", "Ya no te quiero", "Sonrisa", "Te Tengo", "Llama" y "Paraíso".

RESPUESTAS EN REDES SOCIALES

Al breve texto enviado por Ana Torroja, acompañado de fotos, entre las muchas respuestas que tuvo trascribimos algunas:

Lupita Romero: "Es un lugar mágico y maravilloso denominado Patrimonio de la Humanidad. Gracias Anita hermosa por tu inmenso amor por México, país que te ama y del cual eres parte. Qué honor tu visita en San Miguel de Allende".

Bety Bet: "Ahhhh Anita y te falta conocer más, México es hermoso y es tu casa, porque aquí la gente buena, respetuosa y talentosa es bienvenida!!! Te envío un fuerte abrazo!!!!"

Jacqueline Patricia Solís Albornoz: "Gracias Anita por compartir tan hermosas fotos, te vez guapísima en ellas, hermoso San Miguel. Te envío un fuerte abrazo, tus canciones son melodías que llegan al alma, y tú voz bellísima".

