Ampliarían penales de San Miguel y Pénjamo para reducir sobrepoblación de presos

León.- Los penales de San Miguel de Allende y Pénjamo podrían ser ampliados en los próximos meses, declaró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

"Están en análisis, pero creo que vamos con el penal de San Miguel de Allende y Pénjamo, son las opciones más viables".

Aclaró que por el momento los penales a remodelar se encuentran en proyecto ejecutivo para cotizar los montos a invertir y posteriormente vendría la licitación con las empresas constructoras.

"Estamos en los proyectos ejecutivos porque vamos a comenzar con la ampliación de dos centros penitenciarios, esperamos que a la brevedad se construyan".

Comentó que por el momento no es sencillo iniciar las obras, pues también analizan la movilidad de los albañiles y constructores dentro de los penales y el mantener a los presos en orden.

"No es tan fácil porque no pueden estarse construyendo en el día, serán las obras nocturnas que es cuando los reos estarán encerrados, no va a ser fácil, pero ya vamos a empezar la ampliación, pronto daremos la noticia", dijo.

Según datos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, en el actual sexenio son más de 2 mil las personas que han sido encarceladas, lo que ha ocasionado que haya una sobrepoblación de presos.

Ante dicha problemática, el Estado desde hace dos meses trasladó a 400 presos que se encuentran en penales de Guanajuato a penales federales en otros estados, por cometer delitos del fuero federal.

En marzo se registraron protestas de familiares en Irapuato por el traslado de al menos 40 reos del Cereso estatal de dicha ciudad, a Ceresos federales en Nayarit y Veracruz.

El Gobierno cuenta con doce Centros de Readaptación Social en el Estado, pero sólo cuenta con recursos para ampliar dos.

Negó que el Gobierno del Estado sea el que está realizando dicho traslado, y aclaró que es una decisión federal por los tipos de delitos cometidos por los presos.

Aceptó que las cárceles del Estado con sobrepoblación representan un riesgo, "por eso estamos realizando estos traslados, es un apoyo del Gobierno Federal, para poder tener un control absoluto de las prisiones", comentó Rodríguez Vallejo.

Dijo que Guanajuato sigue siendo el mejor sistema penitenciario del país y con las cáceles más seguras, "seguimos siendo de las cárceles más seguras del país, buscamos ampliar más prisiones, ya van a más de 350 traslados", concluyó.

JP