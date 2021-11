AMLO ya no tratará en público remoción de Zamarripa "por respeto al Gobernador"

López Obrador dijo en la conferencia de prensa en Irapuato que ya no hablará en público sobre la remoción del fiscal Carlos Zamarripa, aunque dijo que mantiene su postura sobre dicha remoción. (Foto: Especial)

León.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes en conferencia de prensa en Irapuato que no obstante a que mantiene su postura de que el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamaripa, deber ser removido de su cargo, el asunto ya no será tratado de manera pública "por respeto al Gobernador", Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Lo anterior lo señaló en respuesta a una pregunta que le hicieron en la rueda de prensa sobre si mantenía su postura con respecto a la remoción del Fiscal de Guanajuato a lo que textualmente el Presidente señaló: "No queremos tratar el asunto públicamente...", aunque agregó: "Sí, porque somos servidores públicos y todos tenemos que estar sometidos al escrutinio público".

Aunque enfatizó: "No hablamos de ese tema, ya hemos expresado nuestro punto de vista, y por respeto al Gobernador, a las autoridades de Guanajuato no queremos tratar el asunto públicamente".

Cabe mencionar que López Obrador ha adjudicado la crisis de violencia del Bajío a la gestión de la Fiscal Zamarripa, quien ha estado más de una década en el cargo, el cual ocupará por siete años y medio más, por lo que en diversas "mañaneras" ha insistido en que debe ser removido del cargo.

Recordemos que, en el 16 julio pasado, el mandatario federal habló sobre este tema por primera ocasión, donde señaló: "No es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el Procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, y más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente".

Y el 26 de julio insistió: "Ya no se debe de andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover. Puede ser muy cercano, compañero de partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si está de por medio la vida de la gente, para fuera".

Y en septiembre, volvió a tocar el tema: "Lo que me preocupa de Guanajuato es la inseguridad, porque es mucho y no está actuando bien el Gobierno, en particular la Fiscalía, que lleva mucho tiempo y siguen los crímenes".

LA POSTURA DE ZAMARRIPA

Por su parte, Carlos Zamarripa, a principios de agosto dijo estar dispuesto a mantener una reunión con el Presidente López Obrador, luego de los reiterados pronunciamientos de sus funciones al frente de la Fiscalía General de Guanajuato.

"Si el señor (AMLO) quiere hablar conmigo, yo con muchísimo gusto", aseguró Zamarripa en rueda de prensa. Y en este sentido agregó que se encontraban en los mejores momentos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales.

Dicha reunión nunca se llevó a cabo, incluso este viernes en Irapuato estuvieron ausentes el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca, en la reunión de seguridad que encabezó el Presidente López Obrador.

