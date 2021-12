AMLO quiere un proyecto social de agua para Guanajuato: Diego Sinhue

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que existe el interés del Gobierno Federal para tecnificar los sistemas de riego del Estado y ahorrar agua.

Aclaró que no logró cerrar la negociación con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para abastecer de agua a León a través de la Presa Paso de Cabras en Ocampo, sin embargo, añadió que el proyecto sigue vivo y se volverá a ponerse sobre la mesa de análisis en enero.

Señaló que López Obrador está interesado en los proyectos sociales con el uso del agua. Cabe recordar que el Estado analiza tecnificar los sistemas de riego de la Presa Solís de Acámbaro y la Presa La Purísima en Irapuato, para ahorrar agua y tener otra alternativa de dotar de agua a León.

"Nos fue muy bien, no cerramos el proyecto definitivamente porque son varias propuestas, estamos afinando una muy certera, no es un proyecto sólo para León, es un proyecto estatal que daría abasto a varias ciudades, es un proyecto de abastecimiento de agua para Guanajuato, es un proyecto muy costoso, no podemos anunciar las cifras, le gustó al Presidente el proyecto y quedamos que el 15 de enero nos reuniríamos con él".



Añadió que el Presidente pidió a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de Guanajuato afinar algunos detalles del proyecto, pues busca que sea más social.

"Quedaron unos detalles de la propuesta que afináramos, son algunos montos, y para el 15 de enero aproximadamente que me reúna con él, que tengamos todo afinado, podríamos a finales de enero estar anunciando la obra aquí en Guanajuato".

"Le gustó que es un proyecto social, que el agua es para toda la gente, no es para la industria, es para el consumo humano, hace que se recuperen los mantos acuíferos de los pozos, es sustentable, financieramente cuesta mucho, pero el proyecto que en todos los sentidos es ganar-ganar para todos, y lo más importante es que no traemos agua de otros lados, todo es dentro de Guanajuato".

Explicó que el proyecto para la construcción de la Presa Paso de Cabras para León quedó en análisis y no descartó que se pueda desarrollar en el futuro, y enfatizó que el Gobierno Federal está interesado en abastecer de agua a varios municipios para consumo humano y recuperar mantos acuíferos.

"Es una de las opciones, por eso no podemos definir todavía, son varias las opciones, la Presa del Paso de Cabras es una de las opciones, no está cerrado todavía el tema, pero yo ya quisiera que el día que lo anunciemos venga el Presidente y juntos anunciemos este gran proyecto", concluyó sobre su visita a Palacio Nacional de este miércoles.,

