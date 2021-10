AMLO ofrece becas para que la gente deje de apoyar a “El Marro”

El presidente de México encontró una posible solución para que la gente deje de apoyar a “El Marro”: entregar apoyos económicos y becas.

Y es que el día de ayer se bloquearon cuatro salidas a carretera en distintos municipios de Guanajuato, con la supuesta intención de capturar a “El Marro”. En algunas salidas de Celaya, Juventino Rosas, Villagrán y Salamanca había camiones y tráiler incendiados, las fuerzas federales y estatales llevaban a cabo operativos en la zona del huachicolero. Pero esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la intención de los operativos no era detener a José Antonio Yépez Ortiz.

Así se veían algunos vehículos en medio de la principales carreteras de Guanajuato

AMLO explicó que aun así las personas que “lo apoyan” deberían pensar en otra opción y “salirse” del círculo de “El Marro”.

“A los que se dedicaban o dedican a la delincuencia, que tenían una base, incluso manejaban nóminas, decirles que es el momento de deslindarse, de salirse. No les conviene eso. No apoyar, no darles protección a los delincuentes”, dijo el presidente en su discurso mañanero.

Y ofreció como solución a estas personas, los programas de bienestar. Dijo que “si tienen mucha necesidad, nosotros ayudamos. Hay muchos programas ahora para el bienestar, para sus hijos, para ellos mismos de distintas formas”.

Los familiares de "El Marro" han caído tras las rejas, y la mayoría han salido libres al poco tiempo

El presidente pidió que las personas se acercaran “con confianza” para pedir apoyos, entre ellos becas. Lo más probable.

El llamado probablemente va dirigido a los mismos familiares de José Antonio Yépez, pues recordó que los parientes del huachicolero manejaban incluso recibos de nómina, es importante decir que la que se encargaba de manejar el dinero era la suegra de “El Marro”. AMLO dijo públicamente que los operadores de “El marro” podrían dejar el robo de combustible para llevar una vida normal, y recibir dinero del Gobierno Federal.

José Antonio Yépez Ortiz "El Marro" es uno de los huachicoleros más buscados de Guanajuato. Hace un año el estado realizó el operativo Golpe de Timón para capturarlo, pero no ha sido así

Por otra parte, cuando le preguntaron al presidente sobre la situación que vive Guanajuato, refiriéndose a la guerra entre cárteles que pelean la plaza en el estado, dijo que se necesita un análisis profundo.

“Lo que pasa es que todas estas cosas no se tratan porque todo se queda en la superficie, no se va al fondo”, señaló López Obrador.

Los periodistas compararon el operativo en Guanajuato con la captura de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, porque se presumía que los bloqueos en las carreteras eran para evitar la detención de “El Marro”. Pero el presidente dijo “no tiene nada que ver con los de Culiacán, es una cosa distinta”. Aclaró que en los operativos se perseguía a otros grupos criminales, y no a José Antonio Yépez Ortiz.