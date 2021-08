AMLO impugna al Zapotillo; ataca, otra vez, al Fiscal

León.- En su conferencia de prensa esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dedicó varios minutos para hablar de Guanajuato, impugnó la presa de El Zapotillo y atacó otra vez al fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

En materia de seguridad, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en su opinión Carlos Zamarripa no ha hecho un buen trabajo y señaló que está siendo protegido por empresarios y el grupo político que gobierna Guanajuato.

"El Fiscal, desde mi punto de vista, no ha hecho un buen trabajo y que en efecto lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato, los que han gobernado durante años, o sea es una protección, pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato", dijo.

Señaló que Guanajuato es un estado en el que se vive inseguridad y dijo que el 15% de los homicidios ocurren en la entidad.

"Una cosa es la cúpula y otra son los ciudadanos, ¿cómo no les va a perjudicar si es el estado con más violencia, si de todos los homicidios diarios, el 15% en promedio se cometen en Guanajuato? ", señaló.

El Presidente de México también habló sobre los conservadores de Guanajuato que son de la cúpula y protegen al Fiscal del Estado.

"Hay empresarios defendiéndolo, si se tratara de un gerente de una fábrica que no cumpliera con su responsabilidad ¿lo sostendrían en el cargo?, eso se tiene que tomar en consideración".

Dijo que no le importa que se agrupen en contra el Gobierno Federal o en contra del Presidente, y aseguró tener la conciencia tranquila. Señaló que "el problema lo originó ese grupo porque se abandonó al pueblo de Guanajuato, porque es el grupo más conservador de los que sostienen que no debe ayudarse a los pobres".

Acusó a "ese grupo" de ser apegados a la hipocresía y que además no ven por el bienestar del pueblo.

"Son muy apegados a la hipocresía, no lo dicen pero sostienen de que si es es pobre es porque no se trabaja y que el pobre flojo; y que, además así es el destino, que el que nace pobre va a morir pobre".

El Presidente afirmó que en la elección del 2006 el grupo de Guanajuato le dio 300 mil votos falsos a Felipe Calderón.

"Yo recuerdo, en el 2006 la diferencia oficial por la que supuestamente ganó Calderón fue de 240 mil votos ¿saben cuántos votos falsos este grupo le dio calderón? 300 mil y tengo las pruebas. Se publicó en el periódico de León que se llama AM", expresó.

Dijo que un periodista del medio local escuchó en una reunión entre el secretario de gobierno de aquella época y delegados federales que se dijo que Calderón ganó por ellos.

Andrés Manuel López Obrador señaló otra vez que León no recibirá agua de la presa de El Zapotillo.

"Por hacer negocio el mismo grupo decidieron ir a Jalisco y hacer una presa para inundar 3 pueblos, pero ellos entregaron los contratos a empresas españolas", dijo.

López Obrador mencionó que en esa época Fox era presidente y nadie realizó ninguna consulta para llevarla a cabo. El mandatario se deslindó y dijo que el plan de solo abastecer de agua a Jalisco se mantendrá.

"Fox era presidente y qué iban a estar consultando. Ahora sí que, y yo por qué, ¿qué quieren que con la fuerza pública y del Ejército se termine de construir la presa y que se inunden los pueblos?"

Dijo que la construcción de 80 metros de la cortina hace imposible que llegue agua a León y que se invirtieron 6 mil millones de pesos que no deben ser perdidos

"Solo se puede hacer a 80 metros, alcanza para dar agua a Jalisco. Ya no para León en particular. Encontramos una fórmula para que no se inunden los pueblos y que no quede abandonada esa inversión: 6 mil millones de pesos", afirmó.

El Presidente aseguró que se deben buscar alternativas para abastecer de agua a Guanajuato. López Obrador señaló que la existencia de supuestos actos de corrupción en el manejo del agua en Guanajuato de parte del grupo que gobierna.

"´Lo vamos a hacer, buscar alternativas para Guanajuato, para que no les falte el agua pero tiene que ver también con la distribución del agua porque también tienen monopolio y hay corrupción en el manejo del agua en Guanajuato los mismos grupos o el mismo grupo", dijo.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, solicitó una audiencia con el presidente de la República para hablar de El Zapotillo. No ha habido respuesta de parte del Gobierno Federal.

Los empresarios de Guanajuato han expresado desconcierto en cuanto a la decisión del Presidente de no incluir a la ciudad de León en el proyecto de distribución de agua, pero tampoco han recibido una respuesta sobre los criterios técnicos que se utilizaron para tomar la decisión de dejar fuera a León.

El proyecto de El Zapotillo comenzó a proyectarse desde 1987 y se dio un decreto en 1995 para traer agua a León desde El Zapotillo, Jalisco. Se han invertido más de 10 mil millones de pesos para construir la presa, con la intención de traer agua a León, pero ahora Andrés Manuel López Obrador dijo que el agua será únicamente para el Estado de Jalisco y no para Guanajuato.

PR