AMLO, cuántos policías más quieres que caigan cumpliendo su deber: López Mares

Guanajuato.- El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, pidió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador que atienda los delitos federales en el Estado.

Reiteró que la estrategia de "abrazos y no balazos" no funciona en el país, y lo responsabilizó por el alza de homicidios dolosos en el Estado, los cuales ahora están siendo directos hacia los policías de León.

"Levantamos la voz y exigimos al Gobierno Federal que no siga abandonando a Guanajuato, que se deje de los rencores políticos, le decimos presidente Andrés Manuel, cuántas muertes más quieres, Presidente, cuántos policías más quieres que caigan en el cumplimiento de su deber, cuántos ciudadanos quieres que sigan viviendo en el terror; exhortamos al Gobierno Federal a que deje de darle la espalda a Guanajuato"

"Los gobiernos panistas le apostamos a la preparación y la inversión en seguridad, respaldamos a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, no nos vamos a echar para atrás, vamos a tener mano firme en las estrategias de seguridad, la estrategia del Guanajuato Seguro es firme y permanente, la estrategia de abrazos y no balazos no funciona, insistimos que el presidente Andrés Manuel es el principal responsable de que estos hechos se sigan multiplicando, están fallando las estrategias federales", agregó Lalo López.

De la toma de control de la Policía de Juventino Rosas opinó que ello evidencia la atención del Gobierno del Estado en el tema de seguridad y que se da en coordinación con la autoridad municipal, tal como se debe trabajar en esta materia.

"El Gobierno Estatal no titubea ante al crimen a pesar del abandono real, descarado y malintencionado del Gobierno Federal, por eso vamos a seguir viendo acciones contra el crimen más allá de abrazos, más allá de no balazos".

Enfatizó que el alcalde Fernando Gasca pidió ayuda para limpiar toda la Policía Municipal, acción que no realiza la Federación, "dan la espalda".

"No nos vamos a echar para atrás, vamos a tener mano firme, vamos a recuperar esa zona del Estado, recuperamos Apaseo el Alto, El Grande, Comonfort, Juventino, Cortazar, Acámbaro, nos quedó pendiente Villagrán, vemos que existen muchos problemas".

Recordó que diez días después de la toma de protesta Juventino Rosas pidió el apoyo del Estado, "la ciudadanía merece paz, nos falta que se sume la Federación, pero al Gobierno Federal no le interesa Guanajuato, le apuesta a que le vaya mal, quiere que sea un caos para cuestiones políticas".

En lo que respecta a la Miscelánea Fiscal, cuestionó la falta de sensibilidad del Gobierno Federal hacia las juventudes, al obligarlos a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes.

"La Ley de Ingresos debería de pensar en el crecimiento económico, que impulse la inversión y no solamente sea para recaudar impuestos. Lo que requiere México es un paquete que reactive la economía mediante estímulos fiscales que se apoye la inversión, el empleo y sobre todo que garantice un mayor ingreso familiar y nosotros decimos que sí hay de otra", concluyó.

JP