AMLO asegura que no tiene información de los negocios de Sheffield

Ciudad de México.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Ricardo Sheffield creó una constructora y una operadora turística con otros funcionarios de la dependencia, de acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el periódico Reforma. Al ser cuestionado sobre esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene información sobre los negocios de Sheffield.

Además de estos dos casos, también se encuentra el de la transformación de su despacho jurídico a una inmobiliaria de nombre Lifetime, negocio que La Silla Rota reveló en un reportaje publicado el 1 de junio de 2021.

El periódico Reforma dio a conocer que los socios de sus negocios son delegados y directores de la Profeco en los estados de Guanajuato y Veracruz. También participa un contratista del Gobierno de León, ciudad de la que fue Presidente Municipal con el PAN de 2009 a 2012 y en la que buscó la presidencia una vez más en 2021, pero ahora con Morena.

Esta mañana, durante su conferencia matutina, cuando López Obrador fue cuestionado sobre esta investigación, respondió que no tenía información de los negocios del Procurador.

"No tengo información, pero vamos a hacer la investigación. Tú hablas de Ricardo Sheffield, vamos a informar", dijo el Presidente de México.

Su empresa Lifetime en León

El 1 de junio de 2021, La Silla Rota publicó un reportaje donde se reveló que Ricardo Sheffield Padilla (en ese entonces candidato a la presidencia municipal de León por Morena) tenía dos propiedades nuevas en la ciudad cuyos datos no informó correctamente en su Declaración de Conclusión de Situación Patrimonial. Las propiedades fueron compradas por la empresa Lifetime Inmobiliaria.

En la investigación realizada por La Silla Rota, las viviendas no aparecieron a nombre de Ricardo Sheffield en el Registro Público de la Propiedad, sino que ambas fueron compradas a través de Lifetime Inmobiliaria S.A de C.V.

La empresa jurídica fue constituida con 12 socios el 17 de junio de 2011 bajo el nombre de "Sheffield y Asociados S.A. de C.V.". Dejó de ser un despacho jurídico y se convirtió en Lifetime Inmobiliaria S.A. de C.V el 8 de febrero de 2019. Ese mismo día cambió de socios, cuando Ricardo Sheffield Padilla tenía 2 meses y 7 días de haber llegado a la Profeco, de acuerdo al Certificado de Inscripción con Historial Registral de empresa.

Los socios de este negocio son Ricardo Sheffield Padilla y su esposa Renata Arévalo, de acuerdo al acta constitutiva conseguida en el Registro Público de la Propiedad de León, Guanajuato en junio de 2021. En su declaración Sheffield reconoció que es socio de la empresa.

La casa a nombre de Lifetime Inmobiliaria que no declaró correctamente

Sheffield compró una casa en la colonia Las Fuentes en León el 20 de mayo del 2020 y le costó 1 millón 300 mil pesos, a nombre también de la empresa Lifetime Inmobiliaria. El inmueble se pagó con dos cheques de la cuenta de Renata Arévalo en Banco del Bajío, según el registro del notario público Número 82.

En esta propiedad montó una oficina de LifeTime con un letrero exterior que dice: "FRSP Interior 3", además de otros rotulados con el nombre "TCA Contadores" y uno más que dice: "RapiDivorcios, asesoría legal".

Su propiedad no apareció en la Declaración de Conclusión del 2021 (que Sheffield presentó el 8 de mayo de 2021) publicada en DeclaraNet, de acuerdo al Nuevo Sistema para la Presentación de Declaraciones Patrimoniales de Intereses 2020.

Casa ubicada en la colonia Las Fuentes.

La otra casa está ubicada en la colonia Presidentes de México. La compró el 21 de febrero de 2019 a 2 millones 850 mil pesos, pero reportó en su Declaración de Conclusión del 2021 -publicada en Declaranet- que le costó 642 mil 400 pesos.

Las dos viviendas no aparecieron a nombre de Ricardo Sheffield en el Registro Público de la Propiedad, sino que ambas fueron compradas a través de la empresa LifeTime Inmobiliaria S.A de C.V.









En su Declaración Patrimonial, en el apartado de Intereses, Ricardo Sheffield reconoce que es socio del 56% de la empresa Lifetime Inmobiliaria S.A de C.V.

Casa ubicada en la colonia Presidentes de México.

En su investigación, MCCI también revela la construcción del hotel boutique "La Casa de las Sirenas" en Tlacotalpan, Veracruz, de la que, como con Lifetime, también es socia su esposa Renata. También es socio Bruno Fajardo, delegado de la Profeco en el estado de Veracruz.

Fajardo sí reportó el hotel en su Declaración Patrimonial, pero Sheffield no la había reportado en su Declaración Patrimonial en 2021. Sheffield señaló a los periodistas que no fue declarada porque no ha comenzado operaciones, pero ya tiene disponibles las reservaciones para julio.

