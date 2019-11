AMLO abre la puerta a la inversión privada en el Acueducto El Zapotillo

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acompañado de un selecto grupo de empresarios, presentó en 'La Mañanera' de este martes el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado. Un programa a corto y medio plazo que se desarrollará hasta el final del mandato de AMLO.

Carlos Slim y otros destacados empresarios asistieron a la presentación del Plan Nacional de Infraestructura.

El presidente de México abrió la puerta a la inversión privada a tres proyectos de infraestructura en el estado: el Acueducto El Zapotillo, el Libramiento Celaya y la ampliación del Aeropuerto del Bajío. Tres de un total de 147 proyectos en toda la República con una inversión privada de 859 mil 22 millones de pesos. De los que solo cerca de 17 mil millones divididos en los tres proyectos que se realizarán en el estado.

"La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado", indicó AMLO en la presentación del acuerdo.

La primera etapa del Plan de Infraestructura Nacional incluye 147 proyectos.

Mapa del Acueducto El Zapotillo, que llevará el agua desde la presa ubicada en Jalisco hasta la ciudad de León.

De los 147 proyectos planteados en esta primera etapa, 45 se realizarán en el Centro de México, 49 en el Norte, 42 en el Sur y 11 cruzarán la República. Los sectores más beneficiados son: telecomunicaciones, transportes, agua y saneamiento, turismo y salud.

Es en el apartado de Transporte donde aparece el Libramiento Celaya, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. También la ampliación del Aeropuerto del Bajío, con una inversión de 599 millones de pesos. Y el Acueducto El Zapotillo, en el que se invertirán 13 mil 717 millones de pesos.

El aeropuerto del Bajío, Celaya y León serán los beneficiados en esta primera etapa del Plan de Infraestructura Nacional.

Los 859 mil 22 millones de pesos que se invertirán en los 147 proyectos de infraestructura se dividirán durante cinco años de la siguiente manera: 431 mil 318 millones de pesos se destinarán para 72 obras en 2020; 255 mil 993 millones que se repartirán entre 41 obras durante 2021 y 2022; 171 mil 711 millones a 34 proyectos a realizarse en 2023 y 2024.

Cada tres meses se estarán informando los avances de las 147 obras, de este primer paquete.

El acuerdo con el sector privado establece un mecanismo de participación continua en el que se dará seguimiento y se incorporarán nuevos proyectos a los que se invitará a la iniciativa privada en autopistas, combustibles, transporte urbano, vivienda, parques industriales, gasoductos, generación eléctrica, almacenes de combustibles , infraestructura hoteles y telecomunicaciones.

Diego Sinhue se mostró crítico con el plan de AMLO para la inversión privada.

Te puede interesar "Los nuevos impuestos no afectarán a toda la población": Diego Sinhue

"Golpe duro para Guanajuato": Diego Sinhue

La reacción del Gobernador de Guanajuato no se ha hecho esperar. Diego Sinhue Rodríguez declaró que el estado "recibió un golpe duro" al no presentarse nuevas obras en el Plan Nacional de Infraestructura que dio a conocer este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dijo que no hubo nada nuevo con las inversiones que anunció el gobierno federal, en donde se anunciaron obras que están en proceso desde el 2018 como las remodelaciones del Aeropuerto Internacional del Bajío y el Acueducto El Zapotillo.

El gobernador afirmó que urgen más proyectos en el paquete de obras del gobierno federal. Entre ellos, y en su opinión de forma urgente, la ampliación de la carretera Silao-San Felipe.