"Amigos de Moroleón, no estoy bien"; Paquita cancela concierto en Guanajuato

Desde la cama y con una voz ronca, Paquita la del Barrio dio a conocer por medio de un video que canceló su concierto en el municipio de Moroleón debido a problemas de salud.

"Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien", dijo en su publicación.

La cantante de música ranchera dijo que no puede caminar con facilidad por el momento. Lamentó no poder estar con su público y les pidió una disculpa a todos los afectados

Paquita tenía programado presentarse el próximo sábado 29 de enero en la Feria de Moroleón.

"En realidad, no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes, porque ustedes saben que nunca les he fallado. (...) Les pido mil disculpas, deveras, la empresa, a todo el público de Moroleón, mil disculpas", reiteró.

De acuerdo a su representante, desde hace días venía padeciendo dolor en el nervio ciático, ubicado en la columna vertebral. Para aliviar este malestar, tuvo que someterse un procedimiento médico en días pasados. La indicación del doctor fue de "reposo absoluto" durante 3 semanas.

La empresa de representación artística aprovechó para informar que va evolucionando "eficaz y favorablemente". Aseguró que cuando termine el reposo indicado regresará a los escenarios y sus compromisos pactados.

Paquita la del Barrio tiene 74 años de edad y a lo largo de su carrera ha participado en distintos giros artísticos, desde la música hasta el cine y la televisión.

Su más reciente proyecto, y que quedó pospuesto debido a su enfermedad, es una gira a un lado de Lupira D´Alessio.

La intérprete es la tercera artista que ha cancelado su show en Guanajuato por motivos de salud. El día de ayer, Edith Márquez, que tenía programado presentarse en el Palenque, avisó que no podría dar su concierto después de haber salido positiva a Covid-19. Lo mismo ocurrió con Edson Zúñiga, "El Norteño", que informó en sus redes sociales que se contagió de coronavirus.

