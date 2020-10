Amenazan a Fiscalización por cancelar eventos e intentan sobornarlos

León-. A pesar de que Guanajuato pasó oficialmente a semáforo amarillo para reactivar la economía, Salud no descarta contagios de Covid-19 y piden a la gente que siga las medidas preventivas, entre ellas no asistir a reuniones o eventos masivos. A los organizadores de un evento de Motocross no les importó. ¡Intentaron dar "moche" para seguir con las carreras!

De acuerdo con la Dirección de Fiscalización los organizadores del evento de Motocross que se realizó este fin de semana en la carretera a Cuerámaro, ofrecieron 10 mil pesos a los inspectores para seguir con el evento, en el que se reunieron cerca de 150 personas.

A pesar del intento de soborno las carreras fueron canceladas. Los inspectores de Fiscalización no solo suspendieron este evento, también bailes sonideros, cumpleaños, fiestas de XV años, cerraron centros nocturnos y otros espacios en los que no acataban las medidas para prevenir contagios de coronavirus.

En un baile sonidero recibieron amenazas. Fiscalización informó que en la colonia Rivera de la Presa los inspectores fueron amenazados en un sonidero en el que había 200 personas. Para cancelar el evento solicitaron el apoyo de la Policía Municipal. Además de este baile se detectaron otros sonideros en las colonias Piletas, 10 de Mayo, y San Joaquín.

Y es que este lunes el estado pasó a semáforo amarillo, lo que significa la apertura de templo, bares, cantinas con un aforo de 50%. Aun así la secretaría de Salud de Guanajuato ha informado que este cambio es para agilizar la economía de los negocios, pero que las medidas preventivas deben continuar porque "el Covid-19 no sabe de semáforos".

"El semáforo está en amarillo, no en verde. Por el bien de las familias leonesas, debemos continuar siendo cuidadosos y respetando las medidas sanitarias", afirmó Francisco Arenas Hernández, director de Fiscalización.

Este fin de semana parece que muchos leoneses no acataron las medidas, pues Fiscalización canceló 15 fiestas en distintos puntos de la ciudad, en las que asistieron desde 35 hasta 600 invitados. En Lomas de Providencia se realizó una fiesta de cumpleaños con 600 personas; en Cumbres del Campestre con 260 asistentes; en Portales del Molino festejaron una boda con 100 personas; fiesta de XV años en Jardines de Lomas de Medina con 130 invitados; en San Jerónimo un cumpleaños con 50 personas y en Andrade otro cumpleaños con 35 asistentes.

Además se suspendieron actividades en un centro nocturno y una cantina, por no cumplir con los protocolos de sanidad, también se infraccionó a tres restaurantes. Se desconoce el monto de las multas.

Los gimnasios son otro foco de contagios que Fiscalización vigila, durante los operativos del fin de semana se visitaron 17 gimnasios, cerraron tres, dos de ellos de manera definitiva.

ASÍ EL COVID EN LEÓN

Hasta hoy 5 de octubre León mantiene 14 mil 850 casos confirmados de Covid-19, de estos han fallecido mil 31 pacientes. El director de Salud Municipal Juan Martín Álvarez ha comentado que el número de pruebas ha disminuido hasta en un 50%, hay menos personas sospechosas de coronavirus.

Según Salud el descenso de la pandemia ha sido positivo por el buen comportamiento en las fiestas patrias de este 15 de septiembre. Mientras tanto, llaman a no relajar las medidas para no retroceder en los colores de semáforo y que el acercamiento al verde sea más rápido.

