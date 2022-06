Amenaza con lanzarse del último piso de la T-21 del IMSS en León

León-. En un video de 15 segundos, captado por una ciudadana, se ve como un hombre habría intentado lanzarse del último piso de la clínica T-21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este sábado. La víctima caminó en la parte más alta del edificio.

El video compartido en redes sociales, deja ver como un hombre, que aun no es identificado pero que habría sido derechohabiente del IMSS, maniobra por la orilla de una de las ventanas. Al mismo tiempo, un integrante del personal médico se asoma por la ventana, al parecer intenta convencerlo de que no se suicide.

La tensión del momento fue grabada por una ciudadana que estaba en la parte baja de la clínica ubicada en el bulevar Adolfo López Mateos. En la grabación la gente se escucha preocupada, una de las mujeres dice: "¿Por qué quiere suicidarse? dígame que le pasó oiga", la mujer a la que le preguntan desconoce el motivo, así como la demás gente que mira curiosamente a la víctima.

La grabación circuló la tarde noche de este sábado. En las imágenes no se vieron elementos de la Policía Municipal o Protección Civil, se desconoce si fueron reportados de lo sucedido y llegaron más tarde. Al parecer el hombre fue convencido por el personal médico de no suicidarse, hasta ahora las autoridades no han informado detalles del caso.

El edificio de la clínica T-21 del IMSS está en una zona muy concurrida y traficada, en el bulevar Adolfo López Mateos.

Este hecho ocurre exactamente una semana después de que una menor de 14 años, identificada como Karla, intentara lanzarse de un puente de la colonia Jardines del Río, en León. Rescatada por los policías municipales, la adolescente recibió atención psicológica, fue canalizada con los especialistas del Hospital Psiquiátrico de San Pedro del Monte.

