Amazon Hub lockers: la nueva forma de recoger paquetería en León

León.- ¿Pediste algo por medio de Amazon? Ya no necesitas esperar a que llegue a tu puerta, tú mismo puedes tomar el control y recogerlo en cualquiera de los 20 puntos que hay en la ciudad.

En marzo, Amazon México anunció que estarían llegando al país su nueva modalidad de servicio: los Amazon Hub lockers. Estos casilleros son pequeñas "bodegas" que resguardan la paquetería comprada por medio de la plataforma.

La ventaja de los lockers es que no es necesario depender de un repartidor para recibir el pedido. En muchas ocasiones, el mensajero no siempre coincide con el cliente por muchos motivos, ya sea porque salió de casa en el momento, no sabía que iba a llegar su paquete o dio una dirección equivocada.

Con los hub lockers las probabilidades de no recibir el paquete disminuyen. A tres meses de su llegada, en León ya hay 20 de ellos. Aquí te decimos sus ubicaciones:

Gasolinera Mobil

Blvd. Paseo de los Insurgentes no 403, Lomas de la Trinidad

Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. No. 3925, Fracciones Cañada de Alfaro

Blvd. Mariano Escobedo Ote. 700, San Nicolás

Blvd. Adolfo López Mateos 2611, Barrio de Guadalupe

Blvd. Mariano Escobedo Ote. 3100, El Tlacuache Oriente

Tiendas Oxxo

J Manuel Clouthier 208 Colonia Valle Del Campestre

Juan Nepomuceno Herrera 680 Colonia Jardines Del Moral

Lago De Coyuca 1458 Colonia Brisas Del Lago

Av. Universidad 402 Colonia Lomas Del Campestre

Blvd. José Ma. Morelos 2303 Colonia Country Club Los Naranjos

Colinas De Gran Jardín 501 Colonia Gran Jardín,

Paquetería Estafeta

Blvd. José Ma. Morelos 425, fraccionamiento la Cima de León

Blvd. Lluvia 82, fraccionamiento Jardines del Moral

Paquetería DHL

Blvd. Hidalgo

Av. Guanajuato 115 Local 1, Jardines del Moral

Blvd. José María Morelos 621

Paseo de los Insurgentes 2202 Local L

Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. Plaza Galerías

Amazon Hub Counter

Pak Mail León, blvd. Adolfo López Mateos 2321, Jardines Del Moral

Algunos casilleros tienen horario establecido, otros están abiertos las 24 horas. Si quieres información detallada sobre ellos, obtenerla es sencillo. Solo es necesario ingresar al sitio web de Amazon con tu cuenta y contraseña, después dar clic en el apartado de "mi cuenta", entrar en la sección de "administrar agenda de direcciones" y por último ingresar tu dirección.

También puedes acceder al sitio web www.amazon.com.mx/encuentratulocker.

Amazon y gobierno del estado anunciaron que en tres meses la empresa estadounidense instalará una planta de distribución en Guanajuato. Además, productos elaborados en el estado irán a parar a distintas partes del mundo gracias a esta nueva inversión.

PR