Alvar Cabeza de Vaca: El Marro quiere seguir operando desde la cárcel

El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, lo dice con precisión: "El Marro quiere seguir operando desde la cárcel...busca contactos afuera, pero su cártel está mermado". El Secretario de Seguridad advierte que el Cártel de Jalisco, en cambio, "no está disminuido y la matriz no está aquí".

En entrevista con La Silla Rota, Alvar Cabeza de Vaca informa que el 92 por ciento de los homicidios de Guanajuato, están ligados al crimen organizado, al robo de hidrocarburos y a la venta de drogas, aunque en los últimos meses, la tendencia de asesinatos ya es a la baja. En enero del 2021 lo homicidios bajaron un 30 por ciento respecto a enero del 2020.

Alvar Cabeza de Vaca habla sobre la profesionalización de la policía estatal de Guanajuato, los sueldos de los elementos de las fuerzas y el reto de las policías municipales para recuperar la paz. Alvar afirma que Guanajuato ha invertido 11 mil millones de pesos para atender el problema de la seguridad y que están trabajando para resolver la violencia en la entidad.

El Secretario de Seguridad afirma que el Gobierno Federal desapareció el fondo para la seguridad Fortaseg y que Guanajuato ha tenido que crear un fondo especial con 600 millones para apoyar a municipios. También asegura que la Guardia Nacional nació como "un parto doloroso" y de manera "prematura", pero que ha funcionado mejor que la Gendarmería Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto que ofreció resultados muy pobres en Guanajuato.

El Secretario de Seguridad aporta una nueva cifra sobre el combate a la delincuencia: en este gobierno de Guanajuato ya están encarcelados mil 550 criminales por diversos delitos, mientras que en el sexenio pasado fueron encarcelados 940 delincuentes en los seis años. Es decir que en 2 años y medio, ya superaron con más 600 criminales el número de encarcelados en todo el sexenio anterior.

Aquí la entrevista.

Pregunta: Vale la pena hacer un balance de todo lo que pasó el año pasado en comparación con 2019. Usted menciona los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entiendo que hay buenas noticias, pero también hay espacios de oportunidad de mejora ¿no es así?.

Respuesta: Sí es correcto y repito, concentrado en este momento en el Índice de Delincuencia por supuesto que Guanajuato se mantiene en la incidencia del homicidio doloso -que es el más puntual o el más publicitado- en primer lugar y en índice en comparativo por cada cien mil habitantes de cada entidad federativa, se mantiene en cuarto lugar. Luego las cifras se manejan si es índice, si es incidencia, al final del día reconocemos que tenemos un problema, pero más lo reconocemos que lo estamos atendiendo.

Al momento de revisar en cada carpeta de investigación, sea local o sea federal, que es un trabajo que hace la Secretaría, cómo ligaron los motivos de estos homicidios dolosos que hay en Guanajuato nos encontramos, por ejemplo, a todo el cierre de 2020, nos encontramos que el 92% de estos homicidios están ligados con delincuencia organizada y el resto, el 8%, otras causales que no tienen qué ver con la delincuencia organizada.

Guanajuato sigue siendo atractivo en el robo de hidrocarburo, en términos reales la disminución de robo de hidrocarburo en Guanajuato, desde que inició la presente administración pública federal, tiene un 30% de disminución y al momento de analizar, también en el Secretariado vemos una dispersión de los delitos que tienen que ver con hidrocarburo.

Y por otro lado el mercado de drogas, principalmente la que denominan cristal, marihuana, pero la más fuerte es el cristal, o que también hemos encontrado cocaína, en pocos casos heroína que también es un mercado de consumo que hay que combatir. Comentaba yo de la relación que llevamos en homicidios y muchos se lo atribuyo yo a la excelente relación con las autoridades federales tanto de SEDENA como de Seguridad Pública y la Procuración de Justicia, donde ya en enero reflejamos, en comparación con enero de 2020 una disminución que va más o menos, al 30% en homicidios dolosos.

Estamos lejos, también no quiero cantar victoria, estamos lejos de llegar a los niveles que tenía Guanajuato en el 2017 pero a finales de 2017 a mediados de 2020 ya vamos marcando a partir de noviembre y diciembre una tendencia a la baja, habrá que estar atentos.

Pregunta: ¿Cómo se trabaja para disminuir los homicidios?

Respuesta: Pues con inteligencia combinada, con inteligencia federal, la inteligencia que hacen las fiscalías tanto federal como local, la que hace la Secretaría y ponerle rumbo a esto y ver dónde están los generadores de violencia y estar yendo por ellos, porque en Guanajuato a los generadores de violencia, sí los tenemos en la cárcel. Desgraciadamente nacen otros o se crean o nos encontramos con otros liderazgos que eran inferiores y que estas estructuras suben y a los cuales estamos llevando a la cárcel.

Hay un dato interesante, porque ha habido mucho trabajo también de la Guardia Nacional, en los datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del cartel de Santa Rosa que aparte ha tomado por su nombre un conocimiento nacional, apresados, detenidos y en la cárcel hay 660 delincuentes, ya sean de grupos de sicarios o de halcones o de vendedores de droga o de líderes. Y el otro grupo que es su antagónico en el Estado de Guanajuato y en los que policíacamente, decimos, se pelea la plaza, es el Cartel Jalisco. Al día de hoy llevamos 368 detenidos.

Pregunta: ¿Cómo va el procesamiento de estos señores? ¿Cómo va la certeza de que se van a quedar en la cárcel y que no va a ser esta famosa puerta giratoria?

Respuesta: Los más de mil que le estoy mencionando detenidos, todos se encuentran en la cárcel. Ya sea sentenciados, en alguna etapa ya sea de apelación o de juicio de amparo que creemos que las fiscalías van a tener, va a ser la sentencia en favor de lo que vienen trabajando en esas instancias y se están quedando en la cárcel. Hay otro dato que a nosotros o a mí me resulta muy interesante y que también lo debemos de comentar: en toda la administración pasada llegaron para quedarse 940 ingresados, personas privadas legalmente de su libertad al sistema penitenciario de Guanajuato, 940 y en estos dos años casi cuatro meses del gobierno del gobernador Diego Sinhue llevamos mil 550 personas que han llegado para ingresarlos a los centros y que no han sufrido esa versión de la puerta giratoria. Y estamos seguros que se van a quedar pero sí, en seis años de 940 a dos años cuatro meses de mil 550, refleja también el esfuerzo que estamos haciendo todas las autoridades sobre todo con personal de inteligencia por estar dejando en la cárcel aquellos que delinquen y sobretodo que trastornan a la sociedad porque su delito lo cometen de manera violenta.

Pregunta: Revisando las estadísticas precisamente del Secretariado que habla de que de 18 delitos de alto impacto 13 ha habido una disminución importante en el Estado, uno y dos han permanecido igual, pero entre los que han crecido 26%, dice el registro, está un fenómeno que tiene múltiples factores que son los feminicidios ¿Cómo explica usted el fenómeno de los feminicidios en Guanajuato? ¿Qué se está haciendo específicamente sobre el tema?

Iniciamos la semana con acuerdos y revisando reportes de incidencias de la @GN_MEXICO_ , @FGRMexico, @SSPCMexico, @SEDENAmx, @SeguridadGto,@FGEGUANAJUATO y @SEGOBGto.



Cada acción de nuestro trabajo busca atender las prioridades en seguridad de todos los ciudadanos. pic.twitter.com/1jbIDkJslf — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) February 8, 2021

Respuesta: Es un lamentable delito y que tiene presencia en Guanajuato, pero también cuando lo medimos a través del comparativo de cada entidad federativa estamos lejos de estar en los primeros lugares, hasta donde tengo conocimiento, sin embargo, también repito, por parte de las políticas del Gobernador, se ha tomado pues, rumbo y decisiones fuertes. Primero, entiendo que somos el único Estado que tiene un número telefónico de tres dígitos que es el 075 que es de atención a la mujer para casos de violencia, pero no solamente para atención policiaca o de respuesta de investigación, tiene concentrado aquí dentro del C5 nuestro centro de coordinación, médicos, psicólogos, especialistas del Instituto de la Mujer Guanajuatense, de la Procuraduría de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Seguridad Pública, donde en este número cualquier persona que pudiera contemplar que va a sufrir, y mujeres nada más, que va a sufrir violencia es un número de asesoría que después del número se convierte en una asesoría personal, no solamente telefónica, si no presencial, para aquellos casos donde en ese momento se está sufriendo la violencia y para aquellos casos donde ya se sufrió la violencia, cesó la violencia pero de todos modos hay que estar atendiendo a la víctima, de manera pluri y multifuncional a través de secretarías. Por otro lado, también en esta administración hemos estado creando dentro de las policías municipales y por supuesto la estatal, unidades especiales que llevan capacitación especializada para atender en cada caso la violencia de género, la violencia en contra de la mujer.

Actualmente tenemos 15 municipios bajo este modelo certificado por el propio Guanajuato y estamos seguros que al término de este año las 46 corporaciones de policía municipal tendrán este modelo. Por el lado de la Fiscalía que no compete un área de mi responsabilidad, pero por supuesto que tiene toda una estructura de mujeres dentro de la Fiscalía, está la parte del Instituto para la Atención a las Mujeres cuando ya van a denunciar con todo lo que lleva esta atención que no nada más es la recepción de una denuncia y la atención a la investigación y en su caso judicialización, sino con lugares seguros para estas mujeres, para sus menores hijos en caso que los haya, lugares de protección, reservada información, atención médica, atención psicológica y, por supuesto, atención psicológica aquellos casos que se requieran para estas mujeres víctimas de estos delitos.

Pregunta: Yo quisiera hacer una reflexión porque escuchamos casi siempre en los estados, cuando hay un problema de criminalidad y seguridad, que los gobernadores, los funcionarios, se buscan recargar en la Federación. Si no es que de aquí debe haber más policía federal en su momento, más Guardia Nacional ahora que mandan al Ejército, que mandan a la Marina. Muchos analistas dicen que esa no es la salida, que la salida es fortalecer las policías estales, invertir en las policías estatales, encontramos el dato de, corrígeme si estoy equivocado, 11 mil millones de pesos que se invierten en el Estado para temas de seguridad, pero da la impresión de que hay una apuesta hacia el otro modelo. Esto es un problema por lo menos de manera dominante de Guanajuato y aunque haya elementos federales finalmente repercute en Guanajuato en ciudadanos de Guanajuato y es la policía local, la policía estatal la que debe fortalecerse, no estarse volteando a ver si alguna instancia de seguridad federal o estar echándole la culpa. Bueno, su percepción sobre este debate.

Respuesta: Por supuesto para que la Secretaría y sobre todo lo que es la policía estatal, tenga las fortalezas de afrontar, debe de estar muy bien pagado, hoy por hoy lo puedo decir con todas sus letras, el estado de Guanajuato, tiene a la mejor policía estatal mejor pagada del país, el elemento que menos gana, el raso, está al tenor de los 20 mil pesos mensuales netos y en el bruto, alrededor de los 24 mil 500 pesos.

Esto no quiere decir que nada más el raso gane 20 y los demás ganen 21 o 20 mil 500, en la estructura que tenemos, hasta a los mandos de acuerdo a lo que dice la ley vigente de acuerdo en materia de seguridad general si hay una diferencia del 20% entre nivel y nivel jerárquico dentro de la operación de policías. Ahí ya se pueden imaginar en hay 6 niveles jerárquicos cuánto pudiera estar ganando un comandante de policía. Sin embargo, no es el sueldo nada más, hicimos un estudio y se lo propusimos al Gobernador, le doy ejemplos: Al policía no lo ata hacer bien su trabajo nada más el sueldo, aquí en Guanajuato todos los policías estatales, sus hijos están becados en cualquier nivel de estudios incluyendo el profesional. Desde la primaria hasta nivel profesional si ellos lo desean así, tenemos asistencia dental, todos nuestros elementos tienen seguro de gastos médicos mayores ante la problemática pues en atención a instituciones públicas que aquí compete al ISSSTE, que no me quejo mucho de ellos, pero nosotros un elemento lesionado queremos que lo traten con la mejor atención, que le den palmaditas y que lo rescaten de su lesión ¿sí? Y eso nos lo ofrece todavía más el sistema del sector de salud privado. No hay un elemento que no tenga seguro de gastos médicos mayores todos nuestros elementos tienen atención dental absolutamente todos y hemos ido creando, un seguro de nuestros elementos en caso de fallecimiento van de 1 millón 300 mil pesos a 1 millón y medio de acuerdo a las circunstancias donde pudieran perder la vida y estamos muy lejos del número normal de México que va de 150 mil a 200 mil pesos.

Hemos fortalecido todas las prestaciones, no nos obliga la ley, he comentado algunas que están fuera del marco legal para crear un sentimiento de pertenencia dentro de la corporación y que, si llegaran a perder la chamba, suponiendo por corrupción, no nada más pierden el sueldo, va a tener muchos problemas con su familia por que perdió seguros, becas y un sinfín de cosas el elemento.

Además de que trabajamos mucho en la doctrina interna que deben observar nuestros elementos en equipamiento, también hablando de miles de millones de pesos en renovar parque vehicular pero además especializar el parque vehicular, no comprar ni el sedán ni la camioneta ni la motocicleta más barata pero sí lo que mejor calidad nos ofrece el mercado internacional actual. Tenemos patrullas sedanes, tenemos el Interceptor Police, actualmente estamos cambiando al modelo de su competencia. Contamos con tres helicópteros, nuestro armamento va siendo especializado, sobre todo nuestro gran gasto principal y donde yo estoy convencido y a través de la política del Gobernador también, es en capacitación, aquí no paramos nada más en la capacitación inicial y en sacar policías.

Esta mañana con la @GN_MEXICO_ , @FGRMexico, @SSPCMexico, @SEDENAmx, @SeguridadGto,@FGEGUANAJUATO y @SEGOBGto, realizamos la reunión de la Mesa de Coord. para la Construcción de la Paz, en la que revisamos los avances para devolver la tranquilidad al estado. pic.twitter.com/tRzwlHAHyV — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) February 4, 2021

Los más de 4 mil elementos que tenemos hombres y mujeres cada año regresan 15 días a la Academia para reforzar su conocimiento de acuerdo a la división o grupo en el que se encuentre, se sacan de la operación, regresan 15 días, y si son grupos especializados como táctico, inteligencia urbana, procesal, a retomar rápidamente y constatar nosotros que tienen el conocimiento acreditado para estar haciendo sus funciones.

Nuestro gasto fuerte también está en la academia, de tener a los mejores instructores. Por otro lado, y también en este fortalecimiento, es el certificar, no existe en México ninguna institución, que puede certificar internacionalmente que sea mexicana a los policías. Hemos encontrado en CALEA, (Commission on Accreditation for law Enforcement Agencies) a esta Comisión para el Fortalecimiento de la Seguridad Publica que tiene sede en Estados Unidos e impacto internacional en todos los continentes, nuestra policía estatal está certificada por los estándares internacionales, más allá del reconocimiento que yo fuera a colgar atrás de mi escritorio es que cada elemento sabe perfectamente de acuerdo al protocolo qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo debe de comportarse, inclusive hasta cómo debe de saludar al público en general.

El haber tenido estas certificaciones nos pone a la altura de policías, no quiero decir que sea nuestro modelo a seguir, pero sí amerita reconocimiento, de la policía de Miami, de Nueva York, Seattle, de Londres, de Liverpool y un largo etcétera europeo en esto del cumplimiento de estándares.

Pregunta: ¿Cómo actuar contra los grupos delincuenciales? Contra el Cártel de Jalisco y el Cártel de Santa Rosa, y ¿Si Hacienda está más metida en la investigación? ¿Qué tanto está apoyando la Unidad de Inteligencia Financiera?

Respuesta: Yo creo que hacen una excelente labor, detectando dónde los grupos criminales están guardando su dinero y cómo lo quieren legalizar. A mi me queda claro que la detención de El Marro viene de un trabajo de inteligencia estatal y federal. No de ir mermando su capacidad económica. Al momento de estar detenido, seguía teniendo una gran capacidad económica, tan la tiene que el grupo, mermado, pero sigue activo. Si ya no tuviera dinero, ya no podría estar activo. Yo más bien lo veo, cuál fue la fórmula, inteligencia, fuerza y decisión en contra de la delincuencia organizada y de este sujeto y su grupo que tanto daño le han hecho al Estado de Guanajuato y su población. Por supuesto que herramientas como la Unidad de Inteligencia Financiera, no nomás en Guanajuato, debe ser en todo el país, debe estar actuando de manera permanente y desde mi punto de vista también dirigido prioritariamente a las estructuras de legitimación de la delincuencia organizada.

???????????Una Policía Estatal capacitada es vital para brindar mejor atención en la seguridad del Estado.

En #GTO contamos con nuevos Agentes de Investigación Criminal y seguiremos invirtiendo en su preparación, porque sabemos que es en beneficio de la seguridad de los guanajuatenses. pic.twitter.com/dzqt4LvQCt — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) February 2, 2021

Tenemos aquí un grupo que ha sido disminuido como el Cártel de Santa Rosa, pero tenemos otro grupo que sigue activo y no ha sido disminuido que es el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y que este cártel no tiene la matriz en Guanajuato. Y que cada que le detenemos, como lo mencioné, los 368 detenidos, pero al poco tiempo nos los reponen completamente equipados y hay que volverlos a localizar. Y la matriz no está aquí y por supuesto que estos dos mercados, de hidrocarburos y de drogas, producen ganancias sangrientas e ilegales, en donde los criminales tratan de legitimar este dinero. Y ahí es donde, creo yo, la Unidad de Inteligencia Financiera debe de enfocar prioritariamente sus esfuerzos.

Pregunta: ¿Hay algún reporte de que El Marro siga tratando de operar desde la cárcel la organización criminal?

Respuesta: Yo no tengo información objetiva, pero supongo que de alguna manera está en contacto. Tiene derecho a ser visitado, puede dar comunicaciones, por el otro lado tiene derecho constitucional a hacer llamadas telefónicas. No dudo que esté en contacto con algunos liderazgo que no están en la cárcel, pudiera también suponer con certeza que esté en contacto con varios liderazgos que están en el sistema penitenciario de Guanajuato. En nuestro diagnóstico, a partir de la detención de El Marro, ya llevamos al momento tres generaciones de líderes. La que estaba con El Marro y que cayeron junto con él, la que le siguió y estamos terminando una tercera. No dudo que esté en contacto, no sé si da órdenes o no, no me atrevo a decirlo, pero de que tiene contacto, tiene derecho constitucional.

Pregunta: ¿Él quiere seguir operando desde la cárcel?

Respuesta: De alguna manera lo deben de mantener informado y de alguna manera, con visitas personales, o por teléfono, creo, sería lo más lógico y natural, de acuerdo a los estudios de delincuencia organizada, que debe de mantener algún contacto. De eso a que tenga pruebas objetivas, hay una gran brecha. Por eso no lo podría afirmar, puedo suponer, pero eso también es válido.

Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico de las policías municipales y qué hay que trabajar?

Respuesta: La gran problemática en las policías municipales y que hemos encontrado, y que se está actuando en contra de alguna de ellas, más allá de la falta de equipamiento o de los uniformes baratos o viejos, la falta de armas. La gran problemática la encontramos cuando algunos policías se ligan directamente a la delincuencia organizada y sobretodo se da en la parte municipal.

Tener municipios fuertes con policías fuertes, es vital para garantizar la paz de las familias guanajuatenses. Por ello, desde el inicio de esta Administración Estatal, en el @gobiernogto hemos apoyado como nunca a las corporaciones municipales y continuaremos trabajando en ello. pic.twitter.com/iehTi0X2Mp — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) February 10, 2021

Nadie estamos exentos, porque no es un reparto de culpas, en que pudiéramos tener casos en la parte estatal y federal, pero no tan multiplicado como en algunos municipios.

Quiero regresar a una pregunta inicial. Se le quitó el fondo Fortaseg a la parte municipal. Estos municipios que son los más grandes ya no tienen fondos federales. Si el Gobierno del Estado no hubiera destinado un fondo, tendríamos un problema con recursos, sin dinero de la Federación para la seguridad. Afortunadamente existe este fondo estatal que mucho alivia las carencias municipales. No es dádiva del Gobernador a los municipios, hay 45 compromisos que los alcaldes y alcaldesas deben cumplir para acceder a este fondo.

Pregunta: ¿Cuál ha sido el papel de la Guardia Nacional en Guanajuato?

Respuesta: Yo veo el nacimiento de la Guardia Nacional muy prematura, muy rápido, y por lo tanto lo veo como un parto doloroso, en donde rápidamente se tuvieron que ajustar a tener su marco normativo, su marco de actuación. Hoy por hoy agradecemos que haya la presencia de la Guardia Nacional. Desde mi punto de vista excelente actuación de la Guardia Nacional. Con resultados todos los días, detención de criminales, aseguramiento de armamento, aseguramiento de drogas, no hay día en Guanajuato donde no esté actuando la Guardia Nacional.

Pregunta: ¿Cuántos elementos hay en Guanajuato?

Respuesta: En total hay 6 mil elementos. Pero hay turnos y capacitaciones, y en activo son la mitad. No están pasivos, están activos, en las calles. En Guanajuato estamos más que agradecidos con el trabajo de la Guardia Nacional. Más viniendo de una administración pasada en donde había una Gendarmería Nacional que en lugar de ayudar nos venía complicando la existencia, con pocas actuaciones. La administración pasada con esa Guardia Nacional no ofreció prácticamente resultados. ¿Qué resultados ofreció esa Gendarmería Nacional? Van a ser muy pobres. Hablo de mi Estado.

SP