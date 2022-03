Alumnas de Prepa Oficial Centro tampoco quieren imposiciones de cómo vestirse

León.- Las alumnas de la Preparatoria Oficial de León, sede Centro, este miércoles se solidarizaron con las manifestaciones de sus compañeras de la sede San Miguel realizadas ayer, al colocar a la entrada del plantel mensajes como: "Mi falda no es corta, tu educación sí", "Una falda no es una invitación" y "El machismo afecta a todas".

Tanto las estudiantes de la Prepa Oficial San Miguel como las del Centro, no quieren imposiciones sobre la forma en que deben vestirse. (Foto: Patricia Robles/La Silla Rota)

Con lo anterior, fijaron su postura de apoyo en contra de la directora del plantel de San Miguel, Dalia Camarena, quien les pidió a las estudiantes no acudir a clases con falda, short y tops para evitar el acoso sexual.

Sobre la postura de dicha directora y como una muestra de la solidaridad con las alumnas del plantel San Miguel, una estudiante de sexto semestre de la sede Centro, Lenia Castellanos, dijo: "Tenemos que alzar la voz y decirles a todos que esto no está bien y que se necesita un cambio".

Agregó que la petición realizada para no ser víctimas de acoso sexual "aunque no fue un comunicado oficial el daño ya está, porque son comentarios que hemos venido escuchando desde siempre, 10, 15, 20 años, entonces ¿Dónde está el cambio? ¿Hacia dónde estamos avanzando?".

Alumnas de la Prepa Oficial Centro en plena labor del "tendedero de demandas". (Foto: Patricia Robles/La Silla Rota)

"Los problemas se escuchan, a mí en lo principal no me ha pasado nada, por miedo nunca me atreví a expresarme, pero ahora estoy aquí con una playera de tirantes y una falda para hacer presión por algo que indirectamente nos están prohibiendo, pero no solamente los profesores, las autoridades y hasta los propios compañeros que nos siembran el miedo".

Agregó: "Esto no es un problema nada más de Guanajuato, es en todo el mundo, no voy a dar a conocer problemas de compañeras que han sufrido acoso, dañaría su privacidad, pero sí son muchos casos. Aquí en la Prepa hubo el caso de un maestro, no voy a decir su nombre, que estuvo acosando a varias compañeras, lo sancionaron un tiempo y no sé si actualmente siga en el plantel".

Y ratificó finalmente el motivo por el que se manifestaron hoy: "Estamos aquí para decir que no estamos de acuerdo con las medidas que les están pidiendo a las compañeras de San Miguel, que sólo pedimos respeto, educación y no represión de cómo nos debemos de vestir".

Con entusiasmo, alumnas de la Prepa Centro apoyaron a sus compañeras de la Prepa de San Miguel. (Foto: Patricia Robles/La Silla Rota).

Otra de las alumnas que participaron en el "tendedero de demandas" manifestó: "A los profes de repente se les escapan unas miradas, pero el acoso está afuera... nos sentimos seguras en la escuela".

A las manifestantes les dieron material para hacer consignas y elaboraron mensajes como: "Mi educación es más importante que lo que visto", "Lo contrario al feminicidio es la ignorancia". "Si te cansa que hablemos de machismo, imagina sufrirlo cada día", "Mi ropa no es el problema, tu educación sí".

También hubo esta vez, como el día anterior en la sede de San Miguel, alumnos que acudieron con faldas en apoyo a ambas sedes de la Prepa Oficial.

Cabe señalar finalmente, que algunas de las alumnas coincidieron en señalar que Diego Armando Nicasio Tovar, director de la Escuela de Nivel Medio Sumerio Centro Histórico (Prepa Oficial), fijó su postura al decirles que podrían vestirse de la forma en que quisieran.

