Algunos días no tuve ni para comer: le robaron su negocio en León y no se rindió

León.- Dos meses de planeación, y años de soñar con tener un negocio propio, vender su carro, dejar de comer y más cosas Marcela logró emprender su salón de uñas, un sueño que acabó de la noche a la mañana cuando unos vándalos vaciaron su local.

A penas habían pasado 15 días desde que lo inauguró. Todo era nuevo estantes, sillas, decoraciones, mesas espejos y más. Dejó su local listo para comenzar a recibir a sus clientes y cuando llegó el día, sintió que todo su esfuerzo había dado sus frutos, ahora solo quedaba reponerse, pero con su talento de poner uñas, eso llegaría solo, fue lo que pensó.

Por una semana entera no dejaron de llegar clientes, pero la siguiente la afluencia bajó. Marcela, siempre optimista y sonriéndole a las adversidades confió que todo se iba a solucionar y con dinero prestado de su esposo pudo concluir unos pagos.

A los pocos días su situación se puso más difícil. Garafatearon el exterior de su local y ella también se accidento, pero motivada por la necesidad y la voluntad de continuar con su sueño se fue a trabajar así, adolorida. Hizo los sacrificios necesarios durante esos días y luego todo desapareció.

"El domingo toda dolorida y toda inflamada de la mano derecha aun así me fui a hacer citas porque no tenía dinero y al día siguiente, el lunes en la madrugada, me robaron", recuerda.

A pesar de la situación, al platicar, Marcela añade a en cada parte de su historia un tono optimista. Considera que, quizá le robaron, pero el haber luchado por sus sueños nadie se lo va a quitar.

Reconoce que le dolió mucho lo que le hicieron pues era un sueño de ella y su esposo. Los dos se querían dedicar al cuidado de la imagen personal, él como barbero y ella como manicurista, pero también lo asaltaron.

"Él estaba súper triste y me dijo que ya no iba cumplirse su sueño de ser barbero y yo lo convencí para que volviera. Lo levanté lo animé le di muchos ánimos", platica.

Te puede interesar "Mami, ya no voy a regresar": el mensaje de Sofía antes de desaparecer en León

Luego de lo que le ocurrió a su esposo fue cuando ella fue víctima de la inseguridad. Marcela no ha querido denunciar, cómo muchos ciudadanos que viven algo similar, cree que puede no servir de nada, pero está convencida de que con su propio esfuerzo logrará superar lo que pasó

Agradece que 12 personas la han ayudado, no solo con palabras de aliento, sino con material y ahora dice que, por ellas, no descansará. Desde que le robaron trabaja de madrugada a madrugada readaptando su propia casa para convertirla en su nuevo negocio.

A pesar de la situación, al platicar, Marcela añade a en cada parte de su historia un tono optimista

"El lunes volveré a comenzar", dice Marcela que se siente invencible.





PR