¿Alguna vez te perdiste en la Feria? En una tarde se perdieron 17 niños

León.- Entre la euforia y la emoción que se vivió en la Feria de León, 17 niños se perdieron en las instalaciones de la Velaria. Los menores regresaron con sus padres, pero mientras ellos se preguntaban dónde estaban y los buscaban, la historia paralela era la de unos niños solos bailando al ritmo de la cumbia de Santa Fe Klan.

Así como las tradiciones, también hay frases paternales que se heredan, tal es una de las que más resuenan en eventos masivos como la Feria "no me sueltes de la mano" o "no te sueltes de la mano de tu hermano". En el caso de los que sí se soltaron, lo que después se escucha en la Velaria son los llantos de los niños y las exclamaciones de los papás: "te dije que no te soltaras".

Previo al concierto de Santa Fe Klan, entre jaloneos y empujones, 17 niños se soltaron y fueron reportados perdidos, de acuerdo al periódico AM. Se supo que regresaron sanos y salvos a los brazos de sus padres y que el momento de angustia pasó.

Los adultos de hoy aún recuerdan cómo estos pequeños incidentes los persiguen de manera cómica en el futuro. La breve experiencia de terror para los padres y el susto de sus hijos por haberse perdido luego se convierte en una broma familiar.

"Es que tú eres adoptado por que te encontramos perdido en la Feria" o "A ti te encontramos llorando en la Feria", son frases que repiten los hermanos mayores para hacer enfadar a los menores. Después de esto la historia se repite y los hijos de los hijos vuelven a perderse por accidente, así la broma sigue y sigue.

Lo que poco se cuenta es qué pasó mientras los niños se perdieron. En el concierto de Santa Fe Klan, entre la música las exclamaciones animando al cantante, se pudieron ver decenas de menores bailando al ritmo de la cumbia. Unos incluso se subieron al escenario con su rapero favorito.

¿Qué pasó en el concierto de Santa Fe Klan?

La emoción invadió a los fanáticos desde la tarde del martes, horas previas al concierto y mientras las horas pasaban, la sensación se acrecentaba. La emoción se transformó en desesperación y de repente se sintieron los empujones.

Las vallas que impedían la entrada quedaron tiradas en el suelo y hubo una estampida. En un principio el Patronato de la Feria negó que hubiera lesionados, pero luego la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez reveló que se dieron 15 atenciones médicas.

Tras el caos, el concierto se llevó a cabo y, como un ejercicio de catarsis para liberar su euforia, los jóvenes entonaron la música del rapero a todo pulmón. Afuera otras familias preferían retirarse del lugar y dejarle su espacio a los que rogaban por ingresar.