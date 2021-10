Alex Lora no saluda a AMLO pero sí saludó a Hugo Estefanía

El exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, convivía con artistas famosos y les pedía que le mandaran saludos públicamente, como lo hizo con el rockero Alex Lora y con vocalistas de la Banda MS.

De tal forma que Alex Lora no saludó amablemente al presidente Andrés Manuel López Obrador en un concierto, pero sí saludó en cambio, en su momento, al ex alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, por haberlo invitado a presentarse en Cortazar. De hecho el video del saludo al ex alcalde asesinado el sábado pasado fue compartido en Facebook.

En días pasados, el fallecido Hugo Estefanía, exalcalde de Cortazar recordó en sus redes sociales el agradecimiento de José Alejandro Lora Serna, más conocido como Alex Lora, por la invitación al municipio.

Era la primera vez que el Tri pisaba tierras de Cortazar. El exalcalde anunciaba una feria de calidad.

“Cuarenta y ocho años del Tri rockanroleando y nunca había venido a Cortazar. ¡Muchas gracias Hugo Estefanía y a toda tu raza por habernos invitado a rockanrolear en la Feria de todos los Santos”, dijo Alex Lora.

El cantautor se presentó en la feria de todos los santos, en la edición 2016 celebrada del 28 de octubre al 6 de noviembre.

Hace días, Alex Lora se hizo viral por haber pedido a sus fans un insulto para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y días después, el presidente AMLO le contestó diciendo que prefería escuchar a John Lennon.

Pero no solo Alex Lora tenía una amistad con Estefanía Monroy, pues los integrantes de la Banda MS también fueron recibidos por los habitantes de Cortazar.

Hugo Estefanía presumía en sus redes sociales haber cumplido el compromiso de llevar a ambas bandas como parte de la programación del Teatro del Pueblo, pues los ciudadanos ansiaban ver a los artistas.

Dos de los integrantes de la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Aldo Ramírez y Osvaldo, externaron su agradecimiento por la invitación a la feria; “El sí cumple”, dice el vocalista de la agrupación.

“Un saludo con todo cariño a la gente que hizo posible todo esto, al presidente municipal Hugo Estefanía. ¡Él sí cumple!”, señaló el vocalista.

Cabe recordar que el exalcalde del PRD era reconocido en su municipio por dar regalos, ayudas y en ocasiones invitaba hasta los tacos a los vecinos. Hugo Estefanía solía regalar pases de acceso a los conciertos de la Feria por medio de transmisiones en vivo en su cuenta de Facebook.

Estas publicaciones se pueden ver en el que era el perfil personal de Hugo Estefanía. La mayoría de los comentarios y reacciones en los vídeos compartidos son positivos.





