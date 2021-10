Alerta en León: Una señora tiene síntomas de Coronavirus

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó este miércoles sobre el primer caso sospechoso de corona virus (Covid-19). El caso todavía está en investigación. Se trata de una señora que recientemente viajó a China y que presenta todos los síntomas.

El secretario de salud, Daniel Alberto Díaz, confirmó que el caso sospechoso está en investigación, se trata de una mujer de la sexagenaria de León, y que viajó recientemente a China de vacaciones, país en donde se originó la epidemia.

El caso fue detectado a través del servicio médico particular y notificado de manera inmediata a la Jurisdicción Sanitaria y al Departamento de Epidemiología Estatal, activando los protocolos para la identificación de los contactos y la toma de muestra correspondiente para que a través del InDRE, se pueda confirmar o descartar el caso en los próximos días.

"La mujer presenta sintomatología leve, no requirió hospitalización y se encuentra bajo tratamiento y con aislamiento domiciliario hasta contar con un resultado", dice el comunicado de la Secretaría de Salud.

"Se mantiene bajo estricta vigilancia al igual que sus contactos, con todas las medidas de prevención para evitar contagios", agrega.

Daniel Díaz, recomendó a la población no alarmarse porque este NO es un caso confirmado, sin embargo, exhorta a seguir las medidas de precaución, como lavarse las manos, no viajar a China, "evitar contacto con personas enfermas, cubrir la boca con el ángulo interno del codo al toser o estornudar, lavar las manos frecuentemente y usar alcohol en gel, no auto medicarse y solicitar atención médica oportuna, sobre todo si se tiene antecedente de viaje a china hasta 14 días antes del inicio de los síntomas".