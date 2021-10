Alejandro Sanz regresa a León tras seis años de ausencia

El español Alejandro Sanz regresará a tierras mexicanas con la gira de promoción de su más reciente material: #ElDisco. Tras seis años de ausencia en el Bajío, el cantante y compositor Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en la Velaria de la Feria de León el 5 de noviembre.

Sanz hizo su última presentación el 15 de octubre de 2013, y esta vez promete reparar el ‘Corazón Partío’ tras el abandono en la ciudad leonesa que está ansiosa por escuchar sus éxitos como ‘A que no me dejas’, ‘Amiga mía’, ‘No me compares’, ‘Y, ¿si fuera ella?, ‘Te lo agradezco, pero no’, entre otros.

Alejandro Sánchez Pizarro, nombre real del cantautor, anunció su gira en México y lo calificó como uno de sus estados de ánimo favoritos.

#ElDisco, el más reciente material del español fue lanzado en abril de este año, ha debutado en el primer lugar en 14 países y cuenta con las colaboraciones de Camila Cabello (Mi Persona Favorita), Residente (Los Lugares), Nicky Jam (Back In The City) y Judit Neddermann (Este Segundo).

El tour de promoción de #ElDisco fue nombrado #LAGIRA que tuvo arranque en España el pasado 1 de junio, continuó en Estados Unidos donde obtuvo gran cantidad de Sold Out y finalmente este 9 de octubre inicia en México con 14 fechas confirmadas, empezando en el Hipico Juriquilla en Querétaro.

Alejandro Sanz es reconocido como el artista español con mayor número de premios Grammy (20 latinos y 3 americanos). Recibió ocho nominaciones en la edición 20 de los Latin Grammy; grabación del año por ‘No tengo nada’, grabación del año por ‘Mi persona favorita’, Canción del Año por ‘Mi persona favorita’ y ‘No tengo nada’, álbum del Año por #ElDisco.

Los boletos varían de acuerdo a la zona y los puedes conseguir por el sistema e-ticket: Diamante $3,220 pesos; VIP $2,530 pesos; Oro Central $1,955 pesos; Oro Lateral $1,495 pesos; y Grada General $1,125 pesos.