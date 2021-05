Alejandro Navarro lidera encuesta con 49 puntos para Guanajuato Capital

Guanajuato, Gto.- En Guanajuato capital el 49% de los habitantes encuestados votaría por Alejandro Navarro, el candidato –con licencia- del Partido Acción Nacional por la Presidencia Municipal.

De acuerdo a datos de la agencia de investigación en opinión pública y estudios de mercado Enkoll, de los 613 guanajuatenses con más de 18 años entrevistados, 300 otorgarían el voto al abanderado panista si hoy fueran las elecciones; en este apartado, por preferencia efectiva, el 17% votaría por Edgar Castro de la coalición PRI-PRD; el 12% por María del Carmen Cano de Morena; el 7% por Christian Manuel Ortiz de Movimiento Ciudadano; con el 3% de los votos respectivamente, aparecen: Israel Cabrera del PVEM, Raúl Luna de Fuerza por México y Olga Fabiola Durán del PT. Maribel Tovar de Nueva Alianza, tiene el 2% y Daphne García de Redes Sociales Progresistas, únicamente el 1% de los votos.

En esta encuesta, el 52% aseguró salir a votar el próximo 6 de junio, el 22% como algo probable, el 15% poco probable, el 10% no asistirá y el 1% no respondió.

Del total de encuestados, 331 tienen claro que el domingo 6 de junio es la fecha para hacer democracia en su ciudad.

Sobre la preferencia partidista, los encuestados respondieron a la pregunta ¿con cuál partido se identifica más? El 34% con el PAN, el 13% con el PRI, el 11% con Morena, el 3% con el Verde, el 2% con el Movimiento Ciudadano, con el 1% respectivo, resultó el Partido del Trabajo, Fuerza por México, Nueva Alianza y otros partidos, el 26% no se identifica con los partidos y el 7% no sabe o no contestó.

En los resultados de la encuestadora, el panista Alejandro Navarro resultó con el 36% de aprobación con las mejores propuestas, le siguió el candidato de la coalición PRI-PRD con solo el 10%, Movimiento Ciudadano y Morena, con el 4% respectivo. El 15% apuntó que ninguno tiene buenas propuestas y el 25%, dijo desconocerlas.

LA PREOCUPACIÓN DE LOS CAPITALINOS

Enkoll añadió a su encuesta preguntas como ¿cuál es la principal problemática que aqueja a la capital, Guanajuato? y ¿a qué se refiere con inseguridad?

A la primera pregunta el 48% respondió que, la inseguridad, el 22% problemas económicos (falta de empleos, pobreza, economía, bajos salarios), el 6% servicios públicos, el 3% faltan más o mejores servicios de salud y/o abasto de medicamentos, entre otras que se observan en la imagen adjunta:

Al cuestionar ¿a qué se refiere con inseguridad? El 43% respondió que, asaltos, el 20% crimen organizado y delincuencia, el 12% robo a casa habitación, 7%homicidios, 5% narcotráfico, 4% secuestros, 3% falta de vigilancia y violencia respectivamente, el 2% mencionó otras causas y el 1% no contestó.

La encuesta realizada por Enkoll representa el 0.315% del total de la población capitalina, que según el Censo de Población y Vivienda de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Guanajuato capital habitan 194 mil 500 personas.





SP