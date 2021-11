Alejandro Fernández y DJ Snake los atractivos del Festival deI Globo 2021

León, Guanajuato.- Este año, el Festival Internacional del Globo cumple 20 ediciones y en esta ocasión será presencial y online, se realizará del 12 al 15 de noviembre y se transmitirá en vivo en 2 sesiones. La primera iniciará a las 06:30 de la mañana y se podrá ver a 200 tripulaciones alistando sus equipos, para después proceder con el inflado y despegue espectacular de sus globos.

Por la noche a partir de las 19:00 horas, se transmitirán totalmente en vivo las Noches Mágicas.

En su edición 2021, el FIG en Directo será conducido por Andrea Legarreta, Erik Rubín, Facundo, Yurem y Mariana Torres.

Como parte de la celebración de sus primeros 20 ediciones, el FIG convoca a 200 aeronaves provenientes de 20 países; se suman figuras especiales, entre las que destaca una en particular: Lovely Dog.

Pilotado por el brasileño Tássio Moreira, Lovely Dog (Perro Encantador) es una reproducción de una obra de arte original bajo licencia del artista plástico Romero Britto.

Aquí la programación completa





VIERNES 12 NOVIEMBRE

Inflado y Despegue de Globos Aerostáticos y Figuras Especiales

06:30 horas - Aeródromo del FIG

VIERNES 12 NOVIEMBRE

Zeppelin Show

07:30 horas - Zona de dirigibles

Grupo Cautiverio - viernes 12 de noviembre

Grupo Cautiverio, originarios de León, Gto. Género norteño tradicional con 25 años de trayectoria.

09:20 horas - FORO FIG

Sector Xclusivo - viernes 12 de noviembre

Sector Xclusivo, en 2020 lanza su primer sencillo y videoclip TE DOY TÚ, el cual estuvo en radio a nivel estatal. Actualmente se prepara para lanzar su nuevo corte.

10:10 horas - FORO FIG

Mina y su Movimiento Alegre - viernes 12 de noviembre

Originaria de Aguascalientes, Ags. Cantaautora y productora mexicana. Coautora e interprete, de Movimiento Alegre. Ingeniera en Energías Renovables. Tiene 28 años de trayectoria musical. Ha realizado 15 producciones de música infantil y 5 versátiles, reconocidas en diferentes países, siendo la interprete original con los éxitos de gran aceptación como lo son: Tumbas, la foca Ramona, Aceite de iguana, Chuchuguagua (el canto a la alegría), El chicle bomba, La abejita y La mane, entre otras más.

Movimiento Alegre es un espectáculo musical, con un repertorio integral de temas musicales, enfocados en dinámicas alegres, sencillas y fáciles de aprender con movimiento alegre. Producción y participación en proyectos con diferentes temáticas educativas en México, Costa Rica y Argentina, en spots y jingles de publicidad, para empresas, asociaciones civiles, organismos Estatales y Municipales, en México.

11:00 horas - FORO FIG

Lina Baabe - viernes 12 de noviembre

Lina Baabe cantante de género urbano con canciones originales, con letras interesantes hablando del empoderamiento de la mujer. Proyectos de Smith Producciones, productora de artes escénicas e impulsor de talento guanajuantense liderado por Jacky Smith.

11:50 horas - FORO FIG

Las Nenas Smith - viernes 12 de noviembre

Las Nenas, dueto vocal de pop/rock con maravillosas voces, desde hace 5 años presentes en importantes eventos de nuestro Estado y de varias ciudades de México.

Proyectos de Smith Producciones, productora de artes escénicas e impulsor de talento guanajuatense liderado por Jacky Smith.

12:10 horas - FORO FIG

La Traición Norteño Banda - viernes 12 de noviembre

Traición Norteño Banda fundada el 15 de septiembre de 2015 una agrupación que nació con el gran apoyo y cariño de la gente se presentán en eventos importantes.

17:30 horas - FORO FIG





Israel Alfaro & Paolina Beltrán - viernes 12 de noviembre

Israel Alfaro

De madre jalisciense y padre leonés con 34 años de edad, cantante leonés con 4 años incursionando en el medio de la música.

Paolina Beltrán

Emma Paolina Beltrán, nacida en León, Guanajuato, cantante versátil con 20 años de trayectoria, 5 discos grabados, 4 videoclip por todo el país y muy pronto en la Unión Americana. Trabajó con caracterizaciones como Jenny Rivera, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Laura León.

18:20 horas - FORO FIG

Se presenta el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, el máximo representante embajador de nuestro folklor y cultura en el mundo.

Creado en 1952 por la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández quien se dedicó a rescatar las danzas tradicionales mexicanas que se habían perdido en el tiempo. El Ballet Folklórico de México, ha realizado al menos 100 giras internacionales, visitando 60 países y más de 300 ciudades.

19:00 horas - FIG MAIN STAGE

GUERREROS LA LEGIÓN - viernes 12 de noviembre

Agrupación del género norteño banda, originaria de León Gto, creada en 2015.

19:10 horas - FORO FIG





SÁBADO 13 NOVIEMBRE

Inflado y Despegue de Globos Aerostáticos y Figuras Especiales

06:30 horas - Aeródromo del FIG

SÁBADO 13 NOVIEMBRE

Zeppelin Show

07:30 horas - Zona de dirigibles

FOTO QUALIA - sábado 13 noviembre

Qualia

Quizá el rock está muriendo, pasando de moda o volviéndose "vintage". Quizá somos "old school", anticuados y no sabemos usar TikTok.

Al mundo se lo ha estado cargando un virus por dos años, y nuestra música sigue tan o más desconocida que cuando iniciamos en 2017, y nada de esto nos importa...

Seguimos haciendo lo que nos gusta, sólo porque lo disfrutamos. El escenario es nuestro entorno natural; las guitarras se vuelven extensiones de nuestro cuerpo; los tambores son nuestros latidos y los micrófonos crean una conexión entre ustedes y nosotros, porque si gritamos, ustedes gritan más fuerte, y eso nos encanta.

Estamos cayendo en medio de la nada, y la música es nuestro ruido. ¿Nos escuchan?

08:30 horas - FORO FIG

Enero - sábado 13 noviembre

09:20 horas - FORO FIG

Los Espanta Suegras - sábado 13 noviembre

Banda de León, Guanajuato, formada en el 2018 por Carlos García (baterista y voz), Charly Soler (guitarra), David Martínez (guitarra y voz), Luis Sánchez (sintetizadores y voz) y Ulises Díaz (bajo).

Con un estilo irreverente y un género al que ellos denominan "Cumbia Freestyle Interdimensional", Los Espanta Suegras buscan en sus canciones hablar de temas que a veces por su contexto generan cierta polémica y son motivo de discusión en la sociedad pero que forman parte de situaciones de la vida diaria, siempre con un toque de comedia sólo con el afán de entretener y divertir a su audiencia en el proceso.

Su primera producción musical es lanzada en marzo del 2020 con el tema "Quédate en tu casa" aprovechando la pandemia. Después surgieron otros temas como "Hater" y "Mi arte es amarte", que conforman parte de este álbum.

En su trayectoria han tocado en gran parte del estado de Guanajuato, algunas ciudades de Jalisco y Michoacán.

Cuentan con 3 videos oficiales hasta el momento y una sesión en vivo en su canal de YouTube.

10:10 horas - FORO FIG

Jaime Lozada - sábado 13 noviembre

Nacido el 9 de julio de 1992, en la ciudad de Saltillo Coahuila, comienza su carrera musical a la edad de 13 años.

Incursionando en la música regional mexicana, le dio la oportunidad de concursar a nivel municipal y presentar su show como solista en la Expo Feria Saltillo, siendo telonero de grandes artistas como Banda MS, La Trakalosa de Mty y Lorenzo de Monteclaro. En el año 2020 llevando su carrera a un nuevo y gran panorama, presenta su show "Mexicano hasta el hueso" en el festival Mariachela que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro, siendo el show estelar nocturno, en los 2 días que se realiza dicho festival.

Actualmente, se encuentra presentando su show "Mexicano hasta el hueso", donde se embarca en un recorrido por la historia de la música, con grandes canciones representativas de México y sus raíces.

Acompañado en el escenario por el Ballet Folklórico Ixtle, originario de la ciudad de Ramos Arizpe Coahuila, ha llevado a distintas ciudades del país el folklor Coahuilense. Dirigido por Ramiro Moreno quien ha puesto en alto el nombre de México en el extranjero bailando y viajando a Europa.

11:00 horas - FORO FIG

Solo Javi - sábado 13 noviembre

Solo Javi es un cantante y compositor de 24 años que estudia música en la ciudad de Guadalajara y que lleva toda su vida inmerso en el mundo de la expresión musical.

Las artes lo han acompañado desde niño y hoy en día está explotando su talento y compartiéndolo con todos. Cantando desde que tiene memoria y dominando los instrumentos de acompañamiento se ha ido preparando para algún día ganarse el honor de que todos escuchen su mensaje a través de sus canciones.

Tiene un estilo muy versátil y le cuesta trabajo encasillarse dentro de un género en particular, pero la variable constante es la manera en la que puede generar empatía, pues sus letras se inspiran en experiencias que él ha vivido con diferentes personas a lo largo de su vida.

12:30 horas - FORO FIG

Mina y su Movimiento Alegre - sábado 13 noviembre

13:10 horas - FORO FIG

Skalon - sábado 13 noviembre

Skalon es una banda originaria de Tampico, Tamaulipas, con 6 años de trayectoria musical en la escena del ska, reggae y rock. Integrada por 10 músicos profesionales del sur de Tamaulipas. Que a través de la música buscan expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos, yendo desde canciones románticas hasta canciones con contenido sobre la situación actual de nuestro país.

Skalon ha logrado una gran aceptación con el público asistente en cada presentación, poniendo a bailar, cantar y disfrutar a todo espectador en cada canción. Ha participado en diversos festivales a nivel local, estatal y nacional, competencias de bandas de rock en las cuales se han obtenido 2 primeros lugares, así como también eventos de beneficencia.

17:00 horas - FORO FIG

Lady Glass Band - sábado 13 noviembre

Lady Glass Band, agrupación musical celayense formada en el año 2019 con la intención de explorar el género Rock/Pop. Los integrantes de #LadyGlassBand son: Mariany Figueroa-Vocal, Rubén 'Chispa' CR-Guitarra/Coros, Fer 'Potter' Sabido-Batería e Israel Mancera-Bajo/Coros.

El 21 de octubre del 2019, se realizó la presentación de manera formal de Lady Glass Band en el Auditorio Francisco E. Tresguerras, abriendo el magno concierto de Siddhartha. En diciembre de 2019 se recibió una invitación para abrir el concierto de Moenia, en la feria de navidad de Celaya, Gto.

Actualmente la banda cuenta con tres sencillos: "Noches Eternas", "Así no te Amará Jamás" y "Color Mostaza" los cuales cuentan con videoclip en YouTube. Se encuentran promocionando su primer EP y están en proceso de grabación del segundo EP de la mano de Koss Records y Paulino Monroy.

17:50 horas - FORO FIG

What Tha Funk - sábado 13 noviembre

What tha Funk, es una banda de funk-fussion del estado de Aguascalientes que proyecta un estilo musical fresco y único, que es generado por la buena vibra y energía del Funk. El espectáculo tiene como propósito transmitir alegría y hacer pasar un buen rato a la audiencia, incitándola a bailar durante todo el show, contando historias y anécdotas que a todos nos pueden pasar; llevándonos a los momentos más divertidos donde la fiesta siempre estará presente.

18:40 horas - FORO FIG

NOCHE MÁGICA + DJ SNAKE - sábado 13 noviembre

DJ SNAKE, nacido en París, William Sami Étienne Grigahcine ingresó en el 2014 al Top de la revista especializada en música electrónica DJMag, actualmente se encuentra en los primeros lugares de esta publicación; además de estar detrás de la tornamesa, es uno de los productores más codiciados de la música.

Es uno de los máximos exponentes del trap, género que mezcla la electrónica con el hip hop, siendo su máximo exponente en 2013 con su sencillo turn down for what, logrando la venta de más de 3 millones de copias y su videoclip fue el más viral de ese año con billones de reproducciones.

19:00 horas - FIG MAIN STAGE

Nienow - sábado 13 noviembre

Nienow es un dj de 28 años de edad, originario de la ciudad de León, Guanajuato. Uno de sus hobbies favoritos es ir a festivales alrededor del mundo tales como Tomorrowland, Ultra, EDC entre otros. De ahí nace su pasión por la música, también para tocar como DJ Nienow a pesar de tener una trayectoria corta, él ya ha participado en diferentes festivales como Tulum in the City y Haunted Mansion. Él disfruta de tocar diferentes géneros tales como: EDM, House Music, Dance Music, Melodic Techno y Trance.

19:30 horas - FORO FIG

DZainer - sábado 13 noviembre

DZainer es un DJ originario de la Ciudad de México, pero residente de la ciudad de León Guanajuato, desde hace más de 20 años. Desde que inició su carrera en el año 2019 y con 26 años de edad, DZainer se ha especializado en mezclar géneros que te transportan a otro lugar al momento de escucharlos, como lo son el TECHNO, HOUSE Y TECH HOUSE Ha sido invitado para prender la fiesta en eventos como: Tulum in the city, así mismo ha sido invitado a venues en las ciudades de León, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo e Irapuato. También fue invitado en el año 2019 para formar parte del Lineup del IBFestival en Boca de Iguanas. DZainer tiene grandes influencias en sellos como: Drumcode, KNTXT, Second State, Suara, KRAFTEK, Sleepless, Octopus, Relief, Hot Creations, Black Book, entre otros.

20:05 horas - FORO FIG

Clique - sábado 13 noviembre

Andre Clique es un DJ originario de León, Guanajuato. Comenzó su carrera en el año 2019 pero con una inspiración desde pequeño, Clique se ha especializado en mezclar géneros variados, creando diferentes experiencias musicales. Se especializa en los géneros house, EDM y future house.

Ha sido invitado a tocar en Cielo Rooftop en San Miguel de Allende y en Corazón Mexicano en Guanajuato capital. Las mayores influencias de Clique son: Avicii, Don Diablo, Oliver Heledens, Mike Williams, Mr pig, Calvin Harris, Jax Jones, y James Hype.

20:40 horas - FORO FIG

Jesús Aldana - sábado 13 noviembre

Un Dj mexicano nacido en la ciudad de León, Guanajuato, comenzó a la edad de 23 años como dj en eventos sociales y a la edad de 26 años comienza a desarrollarse como Dj profesional siendo así firmado por el sello y colectivo "Rabbit Label" uno de los mejores sellos del Bajío. Jesús Aldana ha sido Dj invitado en algunos venues de León, Guanajuato y algunas otras ciudades.

21:10 horas - FORO FIG

Awaken Dreamer - sábado 13 noviembre

Awaken Dreamer es un DJ y productor en proceso leonés, a quien su amor por la música lo llevó a incursionar en la escena de la electrónica. Sus géneros predilectos son el hardstyle, hardcore y happy hardcore. Se siente inspirado por DJ´s como Coone y Frontliner, quienes han marcado su estilo en la mesa de mezcla. Siendo actualmente parte del sello discográfico Rabbit Label ha logrado desempeñarse en su carrera profesional tocando en bares y eventos de la ciudad de León, Guanajuato, y eventos como el Rabbit Label (virtual festival) o el Rave106 festival. Además de eso ha tenido presencia a nivel estatal en bares de Guanajuato Capital y Dolores Hidalgo.

21:50 horas- FORO FIG

Jorge Escalante - sábado 13 noviembre

Jorge Escalante es un Dj/ productor con renombre a nivel nacional, teniendo la fortuna de llegar a compartir escenario con Djs que se encuentran en la lista Top 100 DJ MAG (Martin Garrix, Sevenn, Vintage Culture, Daniel Bautista, Tom & Collins.) en la actualidad cuenta con más de 100 presentaciones en diferentes localidades de la República mexicana, cabe mencionar que cuenta con 4 producciones firmadas con el sello Rabbit Label, teniendo como mayor impacto en países como Reino Unido, USA, Argentina y México, sin duda Jorge Escalante es un talento nacional que deja todo en el escenario con el fin de hacerte bailar. Principales géneros Progresive House, EDM, Future House.

22:00 horas - FIG MAIN STAGE





DOMINGO 14 NOVIEMBRE

Inflado y Despegue de Globos Aerostáticos y Figuras Especiales

06:30 horas - Aeródromo del FIG





DOMINGO 14 NOVIEMBRE

Zeppelin Show

07:30 horas - Zona de dirigibles

Andrés Obregón - domingo 14 noviembre

Andrés Obregón es un cantautor, músico y productor mexicano nacido en León, Guanajuato, ha incluido tintes de varios géneros musicales en su propuesta Pop y baladas. Con un sonido orgánico, con letras de diversos temas que van desde lo romántico y desamor hasta otros más profundos, alegres o tristes sobre la vida que hacen que la música de Andrés tenga varios colores dentro de su estilo que refleja su personalidad auténtica.

El cantante ha sabido abrirse paso poco a poco en la industria dando a conocer su material discográfico con dos discos, 16 sencillos, 2 álbumes y 1 EP, de los cuales él es el autor, arreglista y coproductor de todas las canciones que en total ya alcanzan más de 4.5 millones de reproducciones en Spotify y superan el millón en YouTube.

Andrés ha aparecido como cantautor invitado en canales como: Telehit, MVS, estaciones como Los 40 y ExaFM y en las alfombras rojas como en los "Kid´s Choice Awards" y "Lunas del Auditorio". Además de componer, producir y cantar sus canciones, Andrés toca la guitarra, el piano, el ukelele y la armónica.

Sus canciones han aparecido en películas como: "Con Lugar" y "El Testamento de la Abuela" con sus temas "Vivir" y "¿A Dónde Vas?".

08:30 horas - FORO FIG

SARMAD - domingo 14 noviembre

Música Independiente que se ha abierto camino cantándole a la conciencia, al amor, a la paz, al cambio; al ser lo que queremos ver en el mundo. Ha tenido la oportunidad de compartir su música en muchos países; teatros, bares, cárceles, centros de meditación, aldeas de duendes, huertos orgánicos, festivales de globos aerostáticos, ceremonias ancestrales, bodas y maratones son algunos de los lugares donde su música ha llegado y ha transformado algo en el interior de los espectadores.

09:20 horas - FORO FIG

Lu Ruenes - domingo 14 noviembre

Lu Ruenes es cantautora y productora mexicana, originaria de León, Guanajuato. Es Licenciada en Comercio Internacional, egresada del Tec de Monterrey y también tiene un título en Professional Music con concentración en Composición y Producción de Música contemporánea en Berklee College of Music. Su canción "En Secreto" ganó mejor canción en la competencia ISC en el 2019.

Ama la música porque le permite conectar con su audiencia en el escenario y porque es el medio en el que puede hacer un cambio en la sociedad. La misión de Lu Ruenes es inspirar a mujeres a vivir su verdad y a escuchar sus corazones mediante grandes canciones y experiencias musicales.

10:10 horas - FORO FIG

Ed Vinton - domingo 14 noviembre

Eduardo nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1991. Desde muy pequeño comenzó a tomar clases de piano. Su interés por la música fue evidente desde entonces. Durante los años de primaria, participó como violinista de una orquesta en su escuela, donde también tomó interés por la guitarra. Eduardo ha formado parte de varios grupos musicales de distintos géneros, lo que le permite un alto lenguaje musical y mucha versatilidad en su instrumento.

Eduardo estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, y posteriormente estudió composición en Berklee College of Music en Boston, Massachussetts.

Actualmente, es profesional de ambas carreras, atendiendo y aconsejando a clientes del mundo del entretenimiento como abogado y como compositor profesional para televisión, cine comerciales y artistas. También, tiene un proyecto como solista llamado "Ed Vinton", donde le gusta explorar sus distintas influencias y hacer música que él considera, tiene algo que compartir.

11:00 horas - FORO FIG

Regina de Ovando - domingo 14 noviembre

Cantautora y compositora mexicana, es licenciada en Comunicación de la Universidad Anáhuac, egresada del Five-Week Music Performance Intensive por Berklee College of Music y del Diplomado de Artes en Composición de Los Ángeles College of Music.

Es también productora Ejecutiva del disco "Atrévete a buscar tu camino", solista de "Soy Así por Ti", autora de canciones para fundaciones y empresas y asistente musical en el doblaje de Coco, Disney / Pixar. Actualmente se encuentra produciendo su material como artista independiente.

11:50 horas - FORO FIG

Sofía Peña - domingo 14 noviembre

Sofia Peña es una cantante y compositora mexicana de 22 años de edad. Actualmente se encuentra realizando una doble licenciatura en songwriting y music business en la Universidad de Berklee College ofMusic.

Sofía es una apasionada y amante de la música ya que comenzó a practicar canto desde que ella tenía 8 años y su primer canción la compuso cuando ella tenía 14 años de edad con dedicatoria a sus padres. Ella escribe principalmente baladas, pop, boleros y música tradicional mexicana. Considera que la música de su país tiene todo el potencial para tocar corazones y recordar a su gente la belleza de sus propias raíces.

Sofía ha cantado en festivales y conciertos en México, Colombia y Estados Unidos. En 2018 ganó el concurso de "the voice RC" (organización católica) con una de sus composiciones "Esta misión", la cual formó parte del álbum Ponte de Pie. Una de las frases que la caracteriza es "Tu no tienes un propósito en la vida, la vida tiene un propósito para ti".

Es fiel creyente de que todo se puede lograr cuando uno se esfuerza y cuando aprendemos a aceptar la ayuda de otros. También piensa que lo más importante es creer en nuestros sueños porque solo ellos nos harán volar a ese lugar al cual anhelamos llegar.

12:40 horas - FORO FIG

Rigo V - domingo 14 noviembre

Rigo V empieza a conquistar al público latino con su cálida voz y sus ritmos románticos, imprimiéndole al género urbano su esencia que está marcada por influencias soul y R&B que trae consigo desde su natal Philadelphia.

13:30 horas - FORO FIG

Sonora Ardiente - domingo 14 noviembre

Sonora ardiente de León, Gto. Se formó hace 6 años y cuenta con 11 integrantes a cargo del señor Armando González Villanueva y Adrián González Villanueva quienes en conjunto con sus integrantes han hecho y se han consolidado como una de las mejores sonoras del Bajío. Llevamos una amplia experiencia musical ya que la mayoría de los integrantes tenemos años siendo músicos, reconocidos por colegas de otras sonoras y/o agrupaciones.

Los integrantes de la sonora ardiente de león Guanajuato en la actualidad son: Armando González, Adrián González, Jorge Hernández, Luna Castro, Guillermo Paz, Jorge Ponce , Iván López, Antonio Madrigal, Alberto Perales y Mario Ramírez.

17:00 horas - FORO FIG

Los Espanta Suegras - domingo 14 noviembre

17:50 horas - FORO FIG

Fehr Rivas - domingo 14 noviembre

Fehr Rivas, creador del género Rockmántico, nació en Morelia, Michoacán y ha llevado esta filosofía a través de toda su vida: ser siempre fiel a sí mismo, aunque hoy en día la industria de la música apunte hacia otras corrientes musicales.

Impulsado por la pasión, fuerza y energía, más la sensibilidad en sus letras como reflejo de las emociones humanas, motiva para que en el presente sean revaloradas.

Esta convicción en su música lo conecta con un público olvidado por las nuevas tendencias; personas sinceras y reales, sedientas de canciones eternas que forman parte de su vida.

Desde muy pequeño tuvo la inquietud de dar soltura a su creatividad a través de la creación de sus primeras canciones; siendo así, es como en su adolescencia, logra conjuntar a sus amigos para crear su primera agrupación de Rock Pop, CRUCES; misma que con el paso del tiempo se formalizó profesionalmente con la grabación de dos discos bajo el sello independiente de Tercer Piso Récords: "Somos" (2007) y "Eterno resplandor" (2010).

Es así como comienzan a compartir escenarios por toda la República Mexicana junto a grandes como Maná, Camila, Jesse y Joy, Motel, Elefante, Natalia Lafourcade, Kalimba, Aleks Syntek entre otros.

18:40 horas - FORO FIG

NOCHE MÁGICA + NOCHE DE GALA CON ALEJANDRO FERNÁNDEZ - domingo 14 noviembre

Como parte de su gira "Hecho en México", Alejandro Fernández arribará a la ciudad de León en una presentación única en la que globos aerostáticos, luces y música harán de ésta, una Noche Mágica sin precedentes.

El máximo exponente de la música mexicana en el mundo dedicará a los asistentes: "Hoy tengo ganas de ti", "Como quien pierde una estrella", "Se me va la voz", "Canta corazón", "Tantita pena", "Me dediqué a perderte" y su más reciente sencillo "No lo beses" (versión mariachi).

El Potrillo comenzará su concierto en el FIG Main Stage, donde expondrá sus mayores éxitos, así como el reportorio de su décimo sexto disco del que toma nombre la gira y que fue nominado al premio Lo Nuestro y obtuvo un Grammy Latino como Mejor Álbum Ranchero.

19:00 horas - FIG MAIN STAGE

Fredy Di - domingo 14 noviembre

Dj de la ciudad de León, Gto., con 17 años de experiencia, con participación en eventos masivos en la Velaria de la Feria de León y el Palenque de otras ciudades del estado de Guanajuato, Warm Up en presentaciones de Djs internacionales en León como Audiofire, y el Dj Francés Julian Jeweil, ha participado en el FIG edición 2018 y 2019, productor y Dj del programa de radio DJ40 en la frecuencia 93.1FM de 2018 a 2021.

19:30 horas - FORO FIG

The Monky - domingo 14 noviembre

Armando Hernandez A.K.A. THE MONKY Originario de la ciudad de Leon, Guanajuato, productor del género Deep house y tech house, ha participado en programas de radio, dentro de su trayectoria y compartido escenario con artistas nacionales de la talla de dj Guervec, Cabizbajo así como internacionales de la talla de Audiofire ( Reino Unido), Julian Jeweil (Francia).

THE MONKY nos mostrara en su set en vivo una fusión sonórica del Deep house mostrando parte de sus producciones mas recientes terminando con algo de tech house.

20:20 horas - FORO FIG

Darien Kinkey - domingo 14 noviembre

Dj y productor musical del género trance, ha producido singles de música electrónica para programas de radio y televisión compartió escenario en diferentes festivales con djs y productores mexicanos como ramiro puente, negro salcedo, Israel Toledo, Martin Parra, Tini Tun, Carlos Belatti , Fredy Di y The Monky así como con djs de talla internacional y mundial como Sandra Collins, Green Velvet, Julian Jeweil y Paul Van Dyk.

Darien Kinkey actuara en vivo presentando un set envolvente con lo último de sus producciones ofreciendo lo mejor del genero trance y sus influencias.

21:10 horas - FORO FIG





LUNES 15 NOVIEMBRE

Inflado y Despegue de Globos Aerostáticos y Figuras Especiales

06:30 horas - Aeródromo del FIG

LUNES 15 NOVIEMBRE

Zeppelin Show

07:30 horas - Zona de dirigibles

Romina - lunes 15 noviembre

Romina es un artista de 10 de años que ha cautivado al internet con su voz y su carisma, participó en el fenómeno mundial La Voz Kids, sus covers, stories y tiktoks se han viralizado con un gran recibimiento en internet.

08:00 horas - FIG MAIN STAGE

Lili Serrano & Karen Bella - lunes 15 noviembre

Lili Serrano

Cantante e intérprete versátil. Originaria de León, Gto. Creció inspirada de grandes músicos, pues por herencia de sus padres corre la pasión por el canto. Su finalidad es hacer vibrar los corazones de quien la escuche interpretar, compartir su voz, su esencia y su música con toda la gente.

Karen Bella

Cantante versátil desde los 12 años con participación en diversos grupos musicales los más destacados en giras con Sonora Dinamita y La Sonora Santanera.

08:00 horas - FORO FIG





Isabel Valdivia & Fabiola Gómez - lunes 15 noviembre

Isabel Valdivia, cantante versátil con experiencia en la interpretación, capaz de dominar rápidamente nuevos repertorios en una amplia gama de estilos musicales.

Fabiola Gómez, cantante versátil de León, Gto., cantar y compartir su música con el público es lo que más le apasiona.

08:30 horas - FORO FIG





Show Sueño Musical - lunes 15 noviembre

Show Sueño Musical de Max Velázquez, grupo originario de León, Gto, Iniciando un concepto diferente lleno de alegría.

09:00 horas - FORO FIG

