Alejandra Gutiérrez va por reunión con AMLO para destrabar "El Zapotillo"

La alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos, declaró que buscará una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre la continuidad de la construcción de la Presa "El Zapotillo".

Solicitará la entrevista a partir del 10 de octubre, cuando tome el cargo como presidenta municipal y coordinadora de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional que agrupa a 502 Ayuntamientos, organización que también desea contar con más recursos de la Federación.

"Como coordinadora de alcaldes la intención es considerar una reunión con el presidente de la República, necesitamos hablar sobre las necesidades que tenemos los municipios".

La alcaldesa electa de León Alejandra Gutiérrez, se reunió con comerciantes en Poliforum (Foto: Twitter)

"Los proyectos, las obras y las acciones no se deben de ver con un color, se debe de pensar en el bien de la ciudadanía, el agua es indispensable tanto para Jalisco como para Guanajuato, al proyecto del Zapotillo se le medió miles de millones de pesos, dinero que pagamos nosotros con nuestros impuestos como para que se tire a la basura", dijo Gutiérrez Campos.

Para la alcaldesa electa, cada día que pasa implica dinero extra para mantener lo que ya está construido, por lo que espera voluntad política de parte del presidente para reactivar la obra.

"Se invierte en sus mantenimientos generales para que no se deteriore y esto nos sigue costando más por no tomar decisiones, yo espero que haya voluntad política, es una necesidad, los ciudadanos pedimos este tipo de obras, y así como se le invierte al Tren Maya y al Aeropuerto (Santa Lucía), espero que ya se tome la decisión y que la última inversión que falta para que funcione se haga, nos vamos a beneficiar muchos mexicanos que somos de Guanajuato y de Jalisco con esta obra, el agua es indispensable".

Presa El Zapotillo (Foto: Especial)

Reconoció que es compleja la situación del Zapotillo, y adelantó que no se quedará con los brazos cruzados, "Hemos dialogado con los consejeros del Sapal para buscar alternativas, tenemos que apostarle a la tubería morada que es el agua de reúso para industrias y áreas verdes, tenemos que hacer conciencia en los ciudadanos, que haya más filtración de agua a nuestros mantos acuíferos, hay muchas acciones que se deben estar tomando".

Los municipios deben considerados desde la propuesta que hace el ejecutivo y que haya voluntad política en el poder legislativo federal a efecto de aprobar recursos para los municipios, comentó.

"No es posible que una de las principales necesidades que tenemos en todo el país, porque está teñido de violencia y de inseguridad, se nos quite a los municipios recursos para seguridad, no es posible que se nos quite el recurso para obras y acciones como son pavimentación de calles, parques, áreas verdes, esto se necesita en los municipios".

"De cada peso que pagan los municipios de impuestos, la Federación se queda con siete, dos el estado y uno va a los municipios, y cualquier problema que surge en las ciudades la gente no acude a la Federación ni al estado, al primero que acuden es al Municipio donde se pide que se cumpla con los servicios y las necesidades".

Concluyó que también se requiere que haya un cambio de Ley de Coordinación Fiscal y también el artículo 115 de la Constitución, para que existan menos exenciones a actividades federales y que ese recurso se quede en los municipios que pagan los impuestos a la federación.





IO