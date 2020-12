Alejandra Gutiérrez platicó sus aspiraciones con el Gobernador

León .- "Obviamente le platiqué que me iba a registrar. Es panista, es amigo, somos de León y le dije que me iba a registrar como he platicado con muchos leoneses y muchos panistas", declaró Alejandra Gutiérrez ante los cuestionamientos sobre si previamente le expresó sus aspiraciones políticas al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

Presenta Alejandra Gutiérrez Campos su registro como aspirante a la pre-candidatura para la Alcaldía del municipio de León. pic.twitter.com/bFlPy8ARpr — PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) December 19, 2020

Luego de hacer oficial su registro como precandidata a la alcaldía de León por el Partido Acción Nacional, la diputada afirmó que ha tenido diálogo con muchos panistas tanto de León como de otros municipios. También ha platicado con líderes de colonias, de comunidades rurales, con comerciantes y emprendedores.

"Tengo que platicar con todos porque es una obligación, mi deber es tender la mano para que todos los que saben algo, todos los que quieran trabajar por León se sumen a este proyecto, entonces queremos platicarlo con todos para poder seguir llamando a la unidad y al trabajo común por León", dijo.

Alejandra Gutiérrez envío un mensaje a todos los militantes del Partido Acción Nacional, pidiéndoles la confianza en su proyecto. "Los panistas pueden tener la certeza de que voy a trabajar, voy a unir a todos los panistas, y sobre todo voy a buscar un objetivo común: mejorar las condiciones en León".

Respecto a los desafíos que están presentes en la ciudad zapatera, la legisladora indicó que hay varios, pero uno nuevo al que se enfrenta la ciudadanía es el desempleo, dada la situación económica con la que cerró el país el año pasado y que este 2020 se agravó con la pandemia, provocando que muchas personas perdieran su empleo.

Otros temas importantes que se tienen que atender y a los que buscaría dar solución son Seguridad y Salud.

Junto a unos 100 panistas, Alejandra Gutiérrez quedó registrada como precandidata a la elección municipal de León por el Partido Acción Nacional este viernes, lo que la convertiría en la primera mujer en contender por este cargo en la historia del PAN en la ciudad.

También hizo el registro de su plantilla, compuesta por 28 integrantes, aspirantes a regidurías y sindicaturas.

