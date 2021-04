Alejandra Gutiérrez firma su 3 de 3

"Lo he impulsado desde que fui diputada federal, voté por que los políticos presenten su declaración 3 de 3, lo que no se vale es que se haga la voluntad en los animalitos de los vecinos y no en la propia, insisto que quien nada debe, nada teme, la transparencia es fundamental para los ciudadanos, es un ejercicio para que cada ciudadano puede saber quien es su candidato para cualquier cargo, habla de la personalidad de los candidatos, el buen juez por su casa empieza y estoy poniendo el ejemplo".