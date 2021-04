Alejandra Gutiérrez empujará la economía de las madres solteras; promete apoyos

León-. La candidata del PAN Alejandra Gutiérrez, habló de un tema que tiene el radar y promete, será su apuesta en caso de ganar la presidencia municipal: las madres solteras. La exdiputada local voltea a ver este sector, que asegura, merece un apoyo integral.

Alejandra Gutiérrez es la primera mujer en representar al PAN para buscar la alcaldía de León. En su discurso promete ayudar a las madres "solas", que son gran parte de la población, y que trabajan para sacar adelante a sus familias.

El Inegi revela que en la ciudad hay 322 mil madres solteras, casi el 18% de la población total.

¿Cómo sería este apoyo?

Alejandra adelantó que la prioridad es que las mujeres construyan negocios de cualquier tipo, mientras que sus hijos puedan recibir becas para continuar con sus estudios.

"Tenemos que tener programas para ayudarles de diferente manera, tanto ayudarles con los hijos, con tema de becas, ayudarles para que puedan atender su negocio, su trabajo, ayudarles con el tema de trabajo. Tiene que ser integral, no es una sola solución".

En medio de los locatarios del Mercado Comonfort y en su segunda semana de campañas, Alejandra tocó este tema para reconocer el esfuerzo que hacen las madres en resolver la economía de sus familias.

"Tienen una gran responsabilidad: sacar a sus hijos adelante (...) y aparte todos los días salen a partírsela trabajando por su familia".

Uno de los programas específicos que echaría a andar la panista, es el de la capacitación para las mujeres que iniciarán un negocio.

"Seguir capacitando a las madres, seguir apoyando a sus hijos con tema educativo, con becas. Tenemos que apoyar con recursos económicos para aquellas madres de familia que estén arrancando un negocio (...) les tenemos que ayudar desde la capacitación, como ayudándoles a arrancar el negocio".

Para evitar que los apoyos se vengan abajo, la candidata comentó que debe haber desde capacitación técnica, contable, legal y comercial.

"Hay que hacerlo bien, con un programa bien establecido, con metas, con supervisión, no son ocurrencias. Hay que hacer programas con reglas y objetivos claros".

Te puede interesar PVEM ofrece apoyos y despensas a cambio de la credencial para votar en León

VENTAJA EN ENCUESTAS, ANEXOS, SEGURIDAD Y HASTA RICARDO ANAYA, LOS OTROS TEMAS

En atención a medios Gutiérrez Campos también habló sobre la contienda en la que compite contra 9 candidatos que quieren gobernar León.

Hoy, la encuestadora Inmersa Group mostró el panorama electoral frente a las votaciones del 6 de junio. A unas semanas de la Jornada, la candidata del Partido Acción Nacional se posiciona en el primer lugar, con el 50.71% de los votos. Le sigue el candidato de Morena Ricardo Sheffield, con el 23.57% y Juan Pablo López Marún del PRI con el 14.29%.

Sobre la posible ventaja, la candidata aseguró que no se pueden confiar, pero que la noticia le da "optimismo". Dio a entender que era algo que ya se veía venir.

"Me da optimismo, pero no nos podemos confiar (...) no me dejaran mentir, cuando me preguntaron hace una semana que como veíamos los números, yo les dije: dos a uno".

Te puede interesar Así arrancan los 10 candidatos que quieren gobernar León

La regulación de los anexos será otro de sus ejes en caso de ganar, además de la prevención de consumo de drogas en los jóvenes, pues afirmó que este es el principal generador de violencia en la ciudad.

A los comerciantes les prometió apoyo para estabilizar su economía luego de los estragos de la pandemia, y señaló la importancia que tienen los mercados en León. La seguridad también será una apuesta, pues los locatarios y vecinos del mercado demandaron asaltos y robos a cualquier hora del día.

El excandidato a la presidencia Ricardo Anaya también salió al tema, pues hace unos días estuvo en León y acompañó a la candidata en campaña, así como a los aspirantes a diputados federales. Alejandra dijo que Anaya se fue con una buena impresión de la ciudad.

SU COMPETENCIA

En León hay nueve políticos que buscan la presidencia municipal además de Alejandra Gutiérrez. Se trata de Ricardo Sheffield de Morena; Juan Pablo López Marún del PRI; Paola Aceves con el PRD; Rosa Elba Hernández de Redes Sociales Progresistas; Juan Pablo Delgado con Movimiento Ciudadano; Nancy Fonseca con el PT; Marcos Vaquero Rull de Nueva Alianza; Norma Nolasco de Fuerza x México y Sergio Contreras, con el Partido Verde.