Alejandra Gutiérrez analiza recorte de personal a partir del 10 de octubre

La alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez declaró que no descarta adquirir deuda para realizar obra pública para la ciudad en el 2022, así como recortar personal y desaparecer programas que estén duplicados para ahorrar recursos y apuntalar programas de mayor prioridad.

Recordó que durante la campaña ya se había manifestado a favor de un endeudamiento controlado e invertirlo en la reactivación económica a través de la obra pública, sin embargo, dijo que el monto dependerá de conocer totalmente las finanzas de la ciudad el 10 de octubre.

"Estamos analizando la parte financiera, las obras y los programas que le vamos a apostar, analizamos hacer mejoras al interior de la administración para hacer más con menos, que se pueda reducir el gasto corriente, que eso ayude a generar más obras y acciones en favor de la gente".

"Una vez se haga todo el análisis podremos determinar si es necesario el endeudamiento, no está descartado, yo siempre he dicho que no es que pida un crédito por pedirlo, lo importante es que el recurso reactive la economía, que ayude a la gente y si financieramente no es viable, ni para que pedirlo, hay que analizar muchos factores", comentó.

Reconoció que actualmente observa una buena administración pública y finanzas sanas, "pero la última palabra está el 10 de octubre cuando me hagan la entrega – recepción".

Alejandra tampoco descarta el recorte de personal y generar una gestión de austeridad, "estamos trabajando en una reestructura interna en diferentes áreas para ser más eficientes, estamos haciendo más con menos si queremos solucionar más problemas de la ciudadanía, hay poco recurso, esa es una tarea importante".

"Tenemos que hacer más con menos, y si eso implica que hay áreas que puedan omitir su funcionamiento lo vamos a hacer, también estamos revisando la eficiencia, si hoy tenemos cinco ventanillas y por la mañana están solas, pues hay que cambiar de turnos, si una persona no se necesita se recortará y dividir dos por la mañana y dos por la tarde, ser más eficientes para atender a los ciudadanos".

Enfatizó que la homologación de áreas ya se está realizando, "todas las áreas se están revisando para reestructurarlas, tenemos que hacer más eficiente la administración para dar mejores resultados".

El área en la que la población pide una renovación es la educación, a causa de la pandemia. "Es importante pero tenemos que impactar de manera diferente a lo que hoy hacemos, y que no sea solamente duplicar las funciones del estado, necesitamos programas y proyectos eficientes, en educación necesitamos concientizar a los ciudadanos en consumo de drogas, prevención del delito y el manejo de la pandemia".

"Una queja es que llegan a las escuelas salud, seguridad, protección civil, llegan todas las áreas por su cuenta, cuando educación debería de aglutinar, con metas claras de cómo vamos a ir a la escuela y generar conciencia con los menores de edad".

Si queremos el mejor futuro para los leoneses, tenemos que trabajar de manera humana, cercana y eficiente; hoy es un día histórico, porque con el Primer Foro de "Ale te escucha", comenzamos a sumar propuestas para trabajar con información y obtener mejores resultados para León

A pesar de contar con cuatro meses para aprobar el programa de gobierno por el Ayuntamiento, la alcaldesa pretende antes de diciembre tenerlo aprobado y no esperar a febrero.

"La intención es no llegar ni a los tres meses, si podemos en dos máximo sería genial, quiero que se apruebe previo a la aprobación del presupuesto en diciembre, cada administración pierde un año, además de los dos meses de este año para ponerlo en práctica, porque el presupuesto no estará acorde a lo que la gente quiere, si adelantamos el trabajo tendremos un presupuesto donde estén considerados los temas principales, ir apostándole a los puntos que la gente nos está pidiendo con respecto al plan de trabajo que presentaremos en octubre".

Concluyó que con el presupuesto participativo buscará que la gente haga propuestas, se valoren, "se pongan a discusión de las personas, de la colonia o de la zona y que se vea el seguimiento hasta su conclusión".

IO