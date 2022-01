Alejandra da positivo a covid; no tiene síntomas

León.- La presidenta de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dio a conocer ayer a través de un video subido a las redes sociales, los verdaderos motivos por los que no estuvo presente este viernes en la inauguración de la Feria de León 2022, y en otras actividades propias de su cargo, ya que el miércoles anterior dio positivo a la prueba PCR de covid.

Durante la inauguración de la Feria se informó que la ausencia de Ale Gutiérrez fue porque debía estar junto a uno de sus hermanos que tuvo problemas de salud, a lo que la Presidenta compartió en redes sociales lo siguiente: El día de ayer (viernes) recibí muchos mensajes, llamadas, preguntándome por el estado de salud de mi familia y se los quiero agradecer, les platico que efectivamente uno de mis hermanos tuvo un problema de salud, fue internado, afortunadamente no fue nada grave, sí doloroso, pero ya está en casa y está bien".

Sobre su ausencia en diversas actividades, como el del arranque de la Feria, explicó: "También estuve recibiendo llamadas porque les preocupaba que no tuviera tanta actividad pública como por lo general tengo, y les quiero platicar que el lunes me hice la prueba rápida (covid) porque a varios de los de alrededor han estado dando positivo".

Y añadió: "Di negativo en la prueba rápida, pero también me hicieron la PCR y el miércoles por la mañana me avisaron que había dado positivo, por tal razón, tomé la decisión de ser responsable y he tenido agenda intensa pero con reuniones virtuales, ustedes me han visto en la sesión de Ayuntamiento; y, afortunadamente, soy asintomática".

Sobre su represo a las actividades pública, mencionó que todo dependerá de las indicaciones que le dé el doctor Caratachea, quien es quien la atiende, aunque "espero que entre martes o miércoles las pueda retomar".

Aprovechó la ocasión para dar a conocer uno de sus proyectos que está por arrancar, al señalar que: "Hay muchas cosas por hacer en la administración y algo que estaremos arrancando este miércoles 19 es nuestro nuevo modelo de atención ciudadana a través de WhatsApp, donde podrán hacer ustedes trámites, servicios y quejas" lo siguiente: "Hay mucho por hacer, vamos a seguir trabajando, pero en este momento vamos a trabajar en casa, no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, cuidemos nuestra salud y cuidemos a los que nos rodean".

JP