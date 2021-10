Ale toma el mando policiaco, "Estoy dispuesta a dar mi vida por esta ciudad"

León.- Al primer minuto de este 10 de octubre, a las 12 de la noche, la presidenta de León, Alejandra Gutiérrez Campos, recibió el mando de la policía municipal y las fuerzas armadas en una ceremonia solemne ante cientos de agentes de la corporación.

La presidenta de León, Alejandra Gutiérrez, pidió a los policías cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y dijo que ella estaría dispuesta a dar hasta su vida por esta ciudad.

"¿Están dispuestos a servir y a darlo todo por León?", preguntó la presidenta Alejandra Gutiérrez a los elementos de la corporación. Y los elementos respondieron: "¡Sí estamos dispuestos!".

"Vamos a pedirles que hagan un excelente trabajo. No están aquí solo por un sueldo, están aquí para mantener la seguridad. Ustedes son los que construyen la seguridad. Y no la van construir solos. Estamos nosotros", señaló la Presidenta.

Alejandra Gutiérrez advirtió que aquella persona que no haga lo que la Ley marca, se tomarán acciones. "En mí Gobierno no queremos vaquetones, no queremos transas y no queremos acosadores", dijo.

"Yo estoy dispuesta a dar hasta mi vida por esta ciudad", remató.

"Vamos a cambiar programas en la operación. La prevención del delito tiene que ser fundamental", dijo. "Todas las dependencias van a tener que tener programas alineados a la seguridad para prevenir el delito", explicó.

Alejandra Gutiérrez dijo que van a cambiar los modelos en la operación de la corporación. "Vamos a trabajar por cuadrantes", explicó. "La academia se tiene que transformar. Los que ya ingresaron tenemos la obligación de capacitarlos permanentemente. Y vamos a buscar elementos en las universidades", señaló.

La Presidenta de León dijo que para ella lo más importante de los cuerpos de seguridad son los elementos "No podemos exigir, sin dar. El que menos va a ganar son 18 mil 500 pesos. No podemos permitir que sigan con esos sueldos.

Estamos buscando alianzas con el sector privado, para dar mejor calidad de vida para ustedes y sus familia", explicó.

"Son importantes las armas y las patrullas, pero son más importantes ustedes", les dijo a los policías.

La Presidenta de León señaló que es fundamental la seguridad. "Los leoneses nos dijeron que el principal tema es la seguridad. Quieren vivir tranquilos", dijo. "El modelo de seguridad se va transformar. Para empezar se va a renovar toda la parte reglamentaria. Mañana se presenta una iniciativa para reformar el reglamento interior y se crea la figura del Comisionado", agregó.

Alejandra Gutiérrez es ya la presidenta de León para el periodo 2021-2024.

Este domingo a las 9:30 de la mañana se llevará a cabo la sesión de Ayuntamiento en la plaza principal de la ciudad para realizar la toma de posesión de Alejandra Gutiérrez Campos ante los regidores municipales.

La presidenta de León dará un mensaje a la ciudadanía después de la toma de posesión. Alejandra Gutiérrez informó hace unos días que su Gobierno estará estructurado en torno a tres ejes: vivir seguro, vivir sano y vivir mejor.

La nueva alcaldesa de la ciudad ha dicho que uno de sus prioridades será la seguridad pública, así como el desarrollo económico y el desarrollo social.

La Presidenta de León presentó su gabinete legal el pasado viernes, en donde hay siete mujeres en cargos importantes y cuatro funcionarios de alto nivel que vienen de las mismas estructuras de la administración desde hace años.

Alejandra Gutiérrez es la segunda mujer que tendrá el cargo más importante de la ciudad en la toda la historia de León. El ex presidente municipal, Héctor López Santillana –quien fue el primer alcalde reelecto en la ciudad y que estuvo 6 años en la administración-, entregó el control de la policía municipal y de seguridad a las nuevas autoridades.

La ceremonia de entrega del mando comenzó con el himno nacional, en la velaría de la Feria de León. El secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, informó sobre el estado de fuerzas de la seguridad en León, en donde se cuenta con 2 mil 535 colaboradores, mil 60 patrullas y más de 6 mil armas de fuego.

El secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, asistió a la ceremonia oficial en representación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El secretario Álvar Cabeza de Vaca afirmó que en materia de seguridad pública no puede haber ningún vacío por lo que no pueden quedarse las corporaciones ni un segundo sin mando.

El secretario Álvar Cabeza de Vaca dijo que no hay cabida para la corrupción y realizó un llamado a los policías para cumplir con su responsabilidad.

"El Gobernador me pidió que hoy hiciera mención de que no dejaremos un solo momento de estar en coordinación con el gobierno de León", dijo Cabeza de Vaca.

Álvar Cabeza de Vaca pidió a los regidores dejar la política fuera de la seguridad y no mezclar un tema con otro.

"Este cambio de mando cuenta con excelentes hombres y mujeres, con nuevos planes de Gobierno, con nuevos planes de seguridad, que estoy seguro que darán a la población mejor estadio", dijo Álvar Cabeza de Vaca. "Hemos escuchado con mucho agrado algunas propuestas de la Presidenta, como los comités de colonos y la cercanía de la policía a la población", agregó.

Álvar Cabeza de Vaca señaló que en el nuevo Gobierno uno de los retos será fortalecer y recuperar la confianza de la población hacia la corporación, y eso se mide a través de resultados.

Al final de la ceremonia, Alejandra Gutiérrez hizo un recorrido por la ciudad y sus colonias para supervisar los operativos y hablar con los policías en las comandancias y bases operativas.