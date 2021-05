Ale promete castigar a quienes violen la ley

La candidata a la alcaldía de León por el Partido Acción Nacional, prometió llevar seguridad a la comunidad de Duarte.

Lo anterior comentó la candidata este sábado por la mañana en la comunidad rural, la cual en diez años pasó de ser una zona de campesinos y familiares de paisanos que trabajan en los Estados Unidos, a ser un área contaminada por la violencia y el vandalismo.

Así lo denunciaron los vecinos a la candidata, quienes pidieron seguridad, "sabemos que va a ganar, la comunidad queremos pedirle que nos apoye con el drenaje y con la seguridad, hay mucho delincuente, las mujeres ya no sabemos por donde pasar, en las esquinas están muchos, muchos delincuentes" dijo la señora Verónica.

Alejandra contestó que su administración se caracterizará "Por tener mano dura y firme para castigar a quienes violan la ley, no me va a temblar la mano para castigar a quien se porte mal, ya estuvo bueno de que no pase nada, la impunidad lo único que hacen es incitar a otros a que también lo hagan y no lo vamos a permitir".

Según el último censo del Inegi, Duarte tiene cerca de mil 100 viviendas y aproximadamente 5 mil 800 habitantes. En la comunidad aún existen 80 viviendas con piso de tierra y 70 hogares son de una sola habitación.

Alejandra Gutiérrez prometió que acabará con los brazos caídos en todas las dependencias del gobierno, y ya les abrió la puerta a quienes no deseen dar servicio a la ciudadanía, entre ellos la misma tropa de la policía municipal.

"Queremos un gobierno humano, necesitamos servidores públicos que se pongan la camiseta y que entiendan que lo más importante es el ciudadano, aquel servidor que no quiera atender y servir, pues no debe estar allí, las puertas del Palacio Municipal están muy anchas para que quien no quiera trabajar y servir a la ciudadanía que le ahueque el ala, vamos a buscar a alguien que si quiera atender al ciudadano".

"Queremos vivir tranquilos en León, tenemos que prevenir, no es después del niño ahogado, tenemos que trabajar con la sociedad, necesitamos capacitación, educación, traeremos actividades a Duarte para reactivar las áreas de convivencia, los niños de esta comunidad no han ido al cine, al Forum, al zoológico, tenemos que hacer que todos disfruten de la ciudad y también traeremos atractivos y recreación".

"Vamos a apretar el paso a la prevención para evitar el delito y la violencia, nos vamos a poner las pilas, si se puede, mucho es de voluntad, ser creativos y traer estos servicios a la comunidad, cuenten con ello, si no cumplen me dicen y les mando jalar las orejas a todos, llegaremos con las pilas bien puestas".

Concluyó que los servidores públicos que también caigan el actor de corrupción y violen la ley les aplicará todo el peso de la ley, el castigo de municipio, lo pondremos ante las autoridades estatales y federales, necesitamos que ustedes denuncien.

