Ale Gutiérrez presenta licencia como diputada para ir por la alcaldía

Alejandra Gutiérrez Campos ya está en la mira de las próximas elecciones, este viernes anunció que presentó su licencia como diputada local para enfocarse de lleno como precandidata a la alcaldía de León.

"Ahora sí, para ser responsable presenté ya mi licencia (...) El día martes asistí al Congreso a presentar mi licencia, fue firmada y sellada por el secretario general Ricardo Narváez, y con ello concluyo un periodo, la licencia está presentada el martes a efecto de dedicarme ya de lleno a la siguiente etapa".

Dijo que seguirá escuchando las necesidades de los ciudadanos para planear su candidatura a la alcaldía. Del 20 al 26 de marzo será cuando los candidatos se registren de manera formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para arrancar en abril las campañas.

De no ganar la alcaldía ¿Qué pasará? Gutiérrez Campos aseguró que ya no regresará al Congreso, y no porque esté "confiada" de un triunfo, sino por la certeza de que trabajará para ganar el cargo. Tampoco firmó la carta para ser regidora en caso de no ganar la presidencia municipal.

Betty Yamamoto, coordinadora General de Atención al Migrante en el Extranjero será quien supla a Ale Gutiérrez en el Congreso.

"Una vez que se apruebe esta licencia, que yo espero que sea la próxima semana, ella podría estar tomando protesta y quedando ya en el cargo".

La diputada anunció estos cambios en la conferencia de prensa de esta mañana, en la que abordó la Ley para el Ejercicio y Control de Servicios Públicos. Una ley que contempla integrar un Comité Estatal y un Banco de Proyectos para hacer rendir los recursos públicos, ante el panorama de los recortes del Gobierno Federal.

Detalló que la intención de esta iniciativa es "hacer más con menos". El Banco de Proyectos consistirá en una recopilación de programas que cada municipio deberá planear para recibir dinero del Estado, de no presentar propuestas no les darán recursos, afirmó.

El Comité Estatal estará conformado por el área de Finanzas, Transparencia, IPLANEG y la Jefatura de Gobierno.