Aldo Márquez, "candidato de tierra", va por la reconstrucción del tejido social

Aldo Márquez asegura que es una "persona de campo" y un "candidato de tierra" que ha tocado las puertas de más de 165 colonias que componen el Distrito V, el que quiere ganar en las próximas elecciones del 6 de junio.

En la recta final y en medio de una jornada con coronavirus, el candidato a diputado local asegura que ha tenido buena aceptación en las calles, y que a pesar de que las encuestas colocan al Partido Acción Nacional en los primeros lugares él no se confía.

Nacido en León y con 35 años, Aldo ha tenido experiencia política desde hace tiempo, su último cargo fue en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Desde el 2012 es militante del PAN, pero ha trabajado activamente en el partido desde el 2008.

Es licenciado en Administración Pública por la Universidad de Guanajuato, y estudió la maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas en el Instituto Renacimiento, en el 2013.

Con un perfil joven, pero ya un camino recorrido, Aldo va por el Distrito V, entre los cuales está el polígono de Las Joyas y Piletas. Promete representar a los leoneses en el Congreso y legislar a su favor.

Márquez competirá en la elección más grande de la historia, en Guanajuato se elegirán 552 cargos de elección popular, pero en el país se elegirán 21 mil cargos según el INE. En León se jugarán seis distritos: III, IV, V, VII y XXI.

AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

Aldo ¿Cómo estás, cómo va el Distrito V en León?

Vamos muy bien, haciendo una campaña alegre, una propuesta de altura, así se tienen que hacer las campañas, alegres, con la gente, inclusive el eslogan de mi campaña así surge: "Con el corazón de León juntos sí es posible" y el corazón viene cargado con toda esta representatividad que es la gente.

Nos ha ido muy bien, la gente nos está recibiendo muy bien.

¿Qué te dicen los leoneses ahora que has hablado con ellos en las colonias y comunidades?

Me comparten sus problemáticas, sus esperanzas también, me comparten propuestas, se han sumado muchísimos niños, que eso le da mucha alegría y vida distinta, ellos se acercan, salen todos a conocer, los invito, les digo: "lleven a sus papás a votar". Los padres me comparten sus problemáticas y sus anhelos.

Dicen que hoy en las campañas hay muchas mujeres, amas de casa que salen a escuchar las propuestas ¿tú que dices?

Coincido, definitivamente me he encontrado muchísimas mujeres de León, en los recorridos veo mucha participación activa de las mujeres, también te habla del cargo de responsabilidad que tiene por informarse, por saber quién eres, que estás proponiendo, cómo vas a ayudar a cambiar las cosas en sus colonias

¿Y los jóvenes que tanto están participando?

Veo jóvenes participando, sin embargo sí he notado que muchos de ellos están escépticos, sobre todo esta generación de primo votantes, estos chavos que van a votar por primera vez (...) más bien lo veo como un reto, como una oportunidad, como logras a enamorar a esos jóvenes e invitarlos a que salgan a votar.

Las encuestas dicen que el PAN lleva ventaja en León

Las encuestas son subjetivas muchas veces, afortunadamente a nosotros las encuestas nos colocan arriba, con diferencia de más de 3 a 1 con nuestro competidor más cercano, pero eso no hace que me confíe, al fin de cuentas tengo muy claro el tema de servir a los leoneses (...) con esa firme convicción es que yo estoy haciendo campaña.

¿Qué colonias has visitado?

Hemos visitado muchas colonias, llevamos 34 días de campaña, las principales del distrito: Lomas de Arbide, San Juan Bosco, Piletas en las cuatro secciones, Hilamas, Satélite, Vivar, El Faro, Hacienda las Mandarinas y bien importante, todo el polígono de las Joyas, más de 160 colonias.

¿Cambia un poco la visión de un candidato después de ir, escuchar a la gente, sus problemas, cambia la visión de lo que es la ciudad, el estado y lo que se necesita hacer?

Tuve la fortuna recientemente de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano como subsecretario y eso me dio la oportunidad de caminar los 46 municipios del estado, de visitar muchísimas comunidades que tenían necesidades muy sentidas, y que era mi responsabilidad atenderlas con el equipo de la secretaría, y no ha suido muy distinto, la verdad es que también conozco mi distrito, conozco mi ciudad.

Te sensibiliza más, eso sí, qué es la problemática, las necesidades actuales, y también te compromete porque la gente ya no quiere candidatos que los ves solo en campaña y que ya no los vuelven a ver, te genera compromiso de regresar, de estar en constante vinculación.

Cuando llegues al Congreso, si el voto te favorece, ¿vas a seguir en el tema de desarrollo social?

Es un tema que me encanta como muchos temas, hoy sería muy aventurado decir los temas que estaré abanderando, yo creo que tendrá que ver con cómo se vayan integrando las Comisiones (...) a mí me encantaría ver temas de desarrollo social, económico, como bien lo dices si el voto de la gente nos favorece, pues no lo descarto.

¿Qué le dirías a los leoneses, por qué votar por Aldo Márquez?

Yo les diría que nos den la oportunidad, primero platicarles que yo soy un leonés hijo de padres comerciantes, que he vivido las problemáticas de la ciudad (...) tuve la oportunidad de prepararme, estudié en escuelas públicas, me gradué de la Universidad de Guanajuato, que soy una persona comprometida, con toda la energía de ayudar a la gente, transparente, con las manos limpias.

¿Tú si vas a regresar con la gente?

Soy una persona de campo, me encanta estar con la gente, me encanta estar en tierra, viendo los problemas y apoyando, yo pienso regresar a las colonias porque mucho del trabajo que tenemos que hacer tiene que ver con la reconstrucción del tejido social.