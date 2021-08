Alcaldesa electa de Moroleón siente miedo, pero no piensa en renunciar al cargo

La alcaldesa electa de Moroléon Alma Sánchez Barragán, reconoció tener miedo de tomar el poder en octubre, pero agregó que no piensa renunciar.

"Sí da miedo, somos seres humanos y mentiría al decir que no me da miedo, sería engañar, pero tengo mucha fe en Dios, soy una persona de mucha oración, mi hijo me decía que Diosito no pudo cuidar a su abuela, él estuvo ese día en el mitin, pero yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas, por algo Él está con ella y nos guía de la mano, y estamos aquí para echarle ganas en todo, somos gente de fe, tenemos mucha"

Sánchez Barragán señaló que nunca ha pensado en renunciar al cargo que ganó en las urnas y a la confianza que le dio el pueblo de Moroleón, tras el homicidio de su madre Alma Rosa Barragán, de quien busca mantener su legado de luchadora social.

"Fue algo difícil, no he pensado en dejar el cargo, pero es una situación delicada que vivimos, lo único que me motiva es que mi madre siempre fue una luchadora social, siempre ha luchado por las personas que más lo necesitan, este siempre ha sido un cambio por todos los habitantes de Moroleón, me tocó demostrar que no me voy a rendir y si mi madre no está, no voy a debilitar sus deseos de cambiar las cosas, voy a luchar por el municipio, tenemos ganas de demostrar".

La Alcaldesa Electa declaró que ha colaborado en todo momento con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General para esclarecer los hechos del pasado 25 de mayo, "yo pienso que deben de existir más detenciones, era un grupo delictivo grande, es un trabajo que la Fiscalía realiza".

Comentó que está en diálogo con los alcaldes electos de los municipios vecinos de Uriangato y Yuriria para realizar un frente en común contra la delincuencia que prevalece en la zona y para conseguirlo trabajarán con el Gobierno del Estado para analizar el apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que el estado está dispuesto a enviar Fuerzas del Estado para ayudar a los tres municipios, pero aclaró que el tema se tratará en la Mesa de Seguridad en donde participa el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

"Moroleón depende de su Policía Municipal, el estado coordina la estrategia de seguridad en el municipio con las fuerzas federales a través de la Mesa de Seguridad, nuestra movilización policiaca también dependerá de la coordinación con el ejército y la guardia nacional y el tema municipal le corresponde a la alcaldesa"

Rodríguez Vallejo dijo que la alcaldesa electa de Moroleón tiene una responsabilidad con su Policía Municipal "y tendrá que tomar decisiones en cuanto a quién pone al mando, nosotros lo que tenemos con ella acordado es su cuidado hasta que tome protesta, después del 10 de octubre, la alcaldesa tiene fuerza de mando y tiene policías a su disposición, ella tendrá que tomar sus propias decisiones en cuanto a escoltas y el uso de la fuerza pública, nosotros seremos muy respetuosos de la autoridad municipal", concluyó.

