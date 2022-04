Alcaldes de Irapuato y Celaya no votarán en la Revocación de AMLO

León.- Dos mandatarios municipales de militancia panista, Lorena del Carmen Alfaro García de Irapuato y Javier Mendoza Márquez de Celaya, hicieron pública su decisión de no ir a votar este domingo10 de abril en la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque por razones diferentes, ambos afirmaron categóricamente en entrevistas con diferentes medios de comunicación que no participarán en dicha consulta.

Lorena Alfaro fue más explícita en su declaración, al señalar que no acudirá a emitir su opinión sobre si el Presidente de la República debe continuar o no al frente del país este domingo, ya que ella cree en las instituciones, por lo que consideró que López Obrador debe cumplir con su gestión de seis años.

Explicó que el Presidente fue electo por los mexicanos para ser el mandatario por seis años, por lo que debe cumplir con dicha encomienda, sin necesidad de una revocación, por lo que por esta razón no acudirá a la casilla para emitir su opinión.

Y enfatizó que el proceso de la Revocación de Mandato iría en contra de su convicción personal, por lo que prefiere abstenerse de ira a votar.

Por su parte, el acalde de Celaya Javier Mendoza, dijo simplemente que no participará en la consulta de Revocación de Mandato por no considerar necesaria su participación, además de no cree en la utilidad de este tipo de procesos, no obstante, dijo que respeta la opinión o la decisión que tome la ciudadanía al respecto de ir o no a las casillas a emitir su voto.

JP