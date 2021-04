Alberto recorrió 13 kilómetros para recibir la vacuna; vive en Otates

León-. Alberto Pérez Vargas se despertó antes de las 7 de la mañana. Se preparó, se puso una gorra y un cubrebocas. Salió de San Juan de Otates con rumbo a Poliforum, 13 kilómetros en camión y media hora de camino por un solo objetivo: recibir la vacuna contra el covid-19.

Con 68 años de edad, y dificultad para caminar rápido, el señor Alberto llegó a recibir el antídoto el último día de vacunación. Su televisión se descompuso y se enteró a través de sus familiares que tenía que ir a que lo inyectaran. Apenas este miércoles supo que estaban aplicando las dosis. Su sobrino lo acompañó al Poliforum, unos de los 33 centros de vacunación de la ciudad.

"No me doy cuenta porque se fue la imagen de la tele, ayer la estaba viendo, y ya no regresó (...) Pasaron por mí a las 7, a despertarme, que la vacuna. No iba venir, pero mi sobrino fue el que me trajo".

Te puede interesar Pareja de abuelitos van a vacunarse con un tanque de oxígeno cargado

Alberto no tiene miedo de recibir el antídoto, dice "ya que más hago". "Ya me he puesto varias (vacunas) ya no tengo miedo". Él, como otros 20 adultos mayores, esperaron para recibir el antídoto.

El entrevistado camina apresurado porque dice que si no, se le va "la oruga". Se toca el brazo en señal del "piquete" que acaba de recibir, y al final de cuentas tiene una esperanza de resistir al virus.

Antes de las 8 de la mañana los adultos ya estaban formados en Poliforum, aunque la fila no se compara con los primeros días de vacunación. Como el lunes, que la fila era kilométrica y daba la vuelta desde la entrada lateral, hasta la principal.

La realidad y los sacrificios que hacen los adultos mayores para recibir la vacuna han sido comprobadas. Hay quienes se formaron afuera de la Deportiva de León I, este lunes, en medio de la lluvia y del frío, Otros ya estaban haciendo fila desde el domingo, con cobijas puestas y sus banquitos afuera de la Secundaria General No. 1.

LO QUE SABEMOS DE SAN JUAN DE OTATES

San Juan de Otates, donde vive Alberto, es una comunidad rural en donde habitan 3 mil 50 personas. El señor cuenta que sí tiene los servicios básicos, pero que no deja de ser una colonia con carencias.

Por ejemplo, él se acercó al punto de vacunación porque sus sobrinos le avisaron, su televisión se descompuso, y es el único medio por el que se entera de lo que pasa afuera de su colonia.

Esta zona está cerca de La Laborcita, y Las Lamas, al sur de la ciudad.

VACUNACIÓN EN LEÓN

No todos las personas de la tercera edad quieren vacunarse. Algunos han confesado su miedo a la dosis. Unos porque piensan que no les inyectarán "nada", como el caso de la enfermera del IMSS de la Ciudad de México, que timó a un adulto mayor. Otros, dicen que el Gobierno pretende "acabar" con los adultos mayores. En contraste, hay quienes esperaban el antídoto con "gusto".

Continúa la vacunación ????en #León , consulta los puntos con menor afluencia más cercanos a ti. No olvides acudir usando tu cubrebocas.???? pic.twitter.com/6GzMUXACHR — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) April 8, 2021

Este jueves podría ser el último día de vacunación en León. El plan de la jornada era para los días 5, 6 y 7 de abril, pero hasta ayer sobraban vacunas. De las 147 mil 300 dosis de AstraZeneca que aterrizaron a la ciudad, hasta este miércoles se aplicaron 115 mil 422 vacunas, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado. Lo que se traduce en un 78% de adultos mayores vacunados, el resto no se presentó.

Por este motivo las jornadas continúan hoy, pero solo en 33 centros de vacunación. El lunes eran 43, en el resto se terminaron las dosis porque el personal de salud extendió su horario este miércoles, y en otros tres centros no se aplicaron las vacunas, por indicación de las autoridades.



De 8 de la mañana a 8 de la noche puedes acercarte con tu adulto mayor para que reciba el antídoto. Si las dosis no se acaban hoy, la jornada de vacunación continuará, informaron autoridades.

Otra buena noticia en medio de esta jornada, es que el personal de salud llevó la vacuna a tres asilos de la ciudad, como Hijas Mínimas de María Inmaculada, Hogar María Asunta y Asilo Ángeles Ayuda. También irán a las casas de los "abuelitos" que tengan dificultad para moverse. Se contemplan 500 dosis para estos recorridos durante el día.