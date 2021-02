Al perder a Betty Yamamoto, el PAN se quedará con 18 diputados

Guanajuato, Gto.- Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, una empresaria leonesa. Fue diputada federal y regidora. A sus 71 años, fungía como suplente de la diputada panista Alejandra Gutiérrez Campos, quien pidió licencia para contender por la alcaldía de León. Tras aprobarse esta petición, el pasado 28 de enero Beatriz Yamamoto tomó protesta de forma presencial ante el pleno del Congreso del Estado, convirtiéndose en diputada.

Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi amiga y Diputada Local, Betty Yamamoto. Sin duda una gran mujer: empresaria, colaboradora y madre de familia. Envío un fuerte abrazo a familiares, amigos y colaboradores, que pronto encuentren consuelo ante su partida. QEPD

Compartió el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue la imagen con la fallecida Beatriz Yamamoto (Foto: Twitter Diego Sinhue).

No obstante, esta misma ley establece que dicho escenario se puede dar toda vez que no se esté en el tercer año de ejercicio legislativo. Sin embargo, en el caso del Congreso local, estos tiempos ya están en curso. De este modo es que, por cuestiones de ley, ya no se pueden convocar a elecciones extraordinarias o especiales para ocupar esta curul vacante.

Doy la más cordial bienvenida a @BettyYamamoto, Rocío Jiménez y José Luis Vázquez, quienes asumen su cargo como Diputadas y Diputado en el @CongresoGto. Nuestro papel será de vital importancia para dar resultados en favor de las y los guanajuatenses. — Víctor Zanella Huerta (@VictorZanella) January 29, 2021

Fotografía del 28 de enero, día en que Betty Yamamoto tomó protesta como diputada suplente (Foto: Congreso del Estado).