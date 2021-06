"Al fiscal Zamarripa le digo que no me intimida", Ricardo Sheffield

León, Gto.- El ex candidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, declaró que no le intimida la demanda que le interpuso el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre por difamación y daño moral.

Al fiscal Zamarripa le digo que no me intimida, ni a mí, ni a mis compañeras, ni a mi partido, vamos a continuar con estas denuncias y las vamos a desahogar hasta la última instancia.

Sheffield dijo que abandonó el estado junto con su familia y señaló que es "un acto deshonroso por parte del fiscal que realiza su intromisión a través de esta demanda civil, será respondido en tiempo y forma".

El ex candidato señaló que no ha recibido ninguna notificación de la demanda, y pronostico que serán años de juicio en tribunales y también denunció que es una reacción a las 43 denuncias que interpuso Morena en contra del PAN en el proceso electoral pasado.

Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

Nos lleve los años que lleve, la estaremos desahogando hasta sus últimas instancias, pero esa demanda es un acto de intimidación que hace el fiscal Zamarripa ante las denuncias que hemos presentado por delitos que se cometieron por parte del PAN en la campaña, especialmente la entrega de vales grandeza.

Según las investigaciones de Morena, cuentan con grabaciones en las cueles se entregaron mil pesos en vales grandeza el día de la votación.

"Es una clara intromisión en un proceso político por parte del fiscal Zamarripa, el proceso político no ha concluido y no puede concluir hasta que se desahogue en tiempo y forma las denuncias que hemos presentado, en particular las presentadas como candidato a la presidencia municipal de León, la intromisión por parte del fiscal Zamarripa es inaceptable".