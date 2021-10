Ahumada compró partidos en León: "Si hay que dar dinero para ascender se da"

"Bueno no hablamos de una cifra, para que te echo mentiras. Me dijo que habían armado un equipo para ascender y que él contaba conmigo para que jugara en Primera División. Que tenía mi puesto asegurado con el equipo una vez que ascendieran. Que incluso me fuera ocho días de vacaciones y luego me presentara a entrenar con el León, que ya me tenía considerado. Yo le respondí que no tenía necesidad de hacer eso, que León tenía un equipazo, que además jugaban de local, que podían dar la vuelta sin hacer esas cosas. Qué yo no me prestaba a eso, porque se iba a malinterpretar, porque tenía una carrera intachable y así la quería terminar, no quería que me embarraran en nada”, respondió Romero.