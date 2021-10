Ahora se manifiestan en la UMAE 48, piden equipo para el coronavirus

Los médicos y enfermeras dijeron estar preocupados por sus familias y no estar protegidos

Los médicos y enfermeras de la UMAE 48 del IMSS parecen estar preocupados. Y no solo por contagiarse de Covid- 19, si no por tener contacto con su familia e infectarlos por no tener el equipo de protección necesario para enfrentar la pandemia.

“La institución carece de los insumos necesarios y del equipo de protección personal adecuado. Necesitamos contar con las herramientas necesarias para nuestra propia protección, porque fuera de la institución pertenecemos a una familia que también estamos poniendo en riesgo”, así comenzó la protesta.

Los trabajadores de la UMAE 48 alzaron la voz por su cuidado y el de sus familias

El personal médico pide insumos para cuidarse del coronavirus. Y el escenario es el mismo para los trabajadores de la clínica 51 y 58 del IMSS. Quienes se manifestaron hace unos días. Todos exigen lo mismo: equipo de protección.

“Como crees que vas a atender a los pacientes con unos lentes que se te empañan, y no ves nada”, gritó una de las enfermeras que estaban en el patio protestando.

El personal de la clínica 51 fueron los primeros en protestar y pedir equipo médico para atender a pacientes sospechosos y positivos de Covid-19

Los médicos y enfermeras son los primeros en tener contacto con los pacientes sospechosos, o a veces positivos de coronavirus. Por eso piden equipo, como uniformes quirúrgicos, guantes, cubre bocas, goggles, overoles, batas desechables, gorros quirúrgicos, batas quirúrgicas, además de insumos como alcohol, gel y jabón.

Ante este panorama la mayoría del personal tiene una sola alternativa: comprar el material ellos mismos. Entre las pancartas que sostenían se leía que tenían que gastar su sueldo para protegerse: “Yo compro mi material”.

Médicos y enfermeras de la clínica 58 también se manifestaron, hace dos días

Otra de las cosas que necesitan son capacitaciones para el manejo y traslado de pacientes contagiados, pues aseguraron que no han recibido las indicaciones adecuadas. Una de las enfermeras confesó que le levantaron un acta administrativa por haber desechado los goggles de la manera incorrecta. “Me levantaron un acta sin haberme dado capacitación”.

Los trabajadores de salud confesaron que su vida corre riesgo todos los días, pero no solo la de ellos, también la de sus seres queridos. “No nos negamos a atender a la gente, pero que nos den los insumos necesarios para atender”.

