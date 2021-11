Agua para León y una nueva cárcel pedirá Diego Sinhue a AMLO este viernes

León.- El gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que además del tema de seguridad para Guanajuato también dialogará con el Presidente de México sobre un Plan "B" para dotar de agua a la ciudad de León y la construcción de un nuevo penal estatal para frenar la sobrepoblación del 45% de presos.

Expresó que después de la rueda de prensa mañanera de este viernes en la Base de la militar de I Zona Militar de Irapuato, sostendrá una reunión en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el problema del agua en León.

"Estaremos en la mesa de seguridad, de coordinación entre las instituciones operativas en la cual acude el Presidente, ya hemos tenido algunas de esas aquí en Irapuato, y luego la mañanera, evidentemente habrá un espacio para saludar al Presidente y tocar varios temas, principalmente está el tema del agua".

"El Zapotillo es fundamental, ya hubo una conclusión en el tema de Jalisco, pero sigue pendiente el tema en Guanajuato, ya lo hemos dicho, hay una propuesta que queremos presentarla y hacerla conjunta con el Gobierno Federal, esa es la oportunidad para explicarle en qué consiste la propuesta, esperamos que esto derive en una mesa técnica".

Añadió que solicitará apoyo al Presidente de México para la construcción de un nuevo penal en el estado de Guanajuato o para la ampliación de algunos penales, los cuales se encuentran con más del 40% de sobrepoblación en promedio.

"Tenemos el problema ahorita que hemos metido a tantos delincuentes a prisión, que necesitamos ampliar los penales o hacer uno nuevo, sabemos que el Presidente es muy crítico por la construcción de penales con participación privada, pero una prisión nueva a de costar entre 3 y 5 mil millones de pesos, son 50 hectáreas que se necesitan, no tenemos dinero, ya no puedo pedir deuda, ya comprometí 10 mil millones, la única forma de hacerlo es con participación privada, pero eso es lo que ha criticado el Presidente, prisiones que se hicieron por esta vía, no quiero forzar un tema que no da".

Agregó que abordará al Presidente para obtener su opinión al respecto de las detenciones y la sobrepoblación de presos en los penales, "quiero pedirle el apoyo para ampliar las prisiones que aquí tenemos, en el sexenio anterior se metieron a la cárcel a 850 criminales, ahorita van más de 2 mil 200 sentenciados, no estamos hablando de que están en proceso, hay muchos más que están en juicio, hay un problema grave de sobrepoblación".

Recordó que en el 2018 había un colchón del 20% y actualmente ya se superó con más del 45%, además de que proyecta que para el 2024, al final de su administración, requerirá 3 mil 500 espacios más en penales.

"No se ampliarían todos los penales, necesitamos recursos, nos llevamos mucho dinero, no es fácil hacer uno nuevo, sería fácil trabajar día y noche, pero en una función sólo se puede trabajar de noche cuando están los presos en sus celdas, eso atrasa la obra y la encarece, la mejor opción es una nueva, pero no tengo dinero ni puedo pedir deuda, la opción es con iniciativa privada, pero si va a haber una oposición y críticas del Gobierno Federal, para qué nos arriesgamos, mejor pedimos dinero para ampliar, la sobrepoblación es del 45% en los penales estatales", concluyó.

JP